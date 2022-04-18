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21 марта 2022
Конференция по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность исследует ESG
Вопрос о ESG будет в центре внимания в рамках всеобъемлющей темы этого года «Эволюция горнодобывающей промышленности в Африке: инвестиции в энергетический переход, ESG и экономику».
В рамках программы конференции участники будут изучать отраслевые уроки, связанные с прогрессом, достигнутом в инвестиционной среде горнодобывающей промышленности, ориентированной на ESG, раскрывать роль технологий и изучать риски, неопределенности и возможности в период после 26-й конференции ООН по изменению климата.
«По мере того, как экономика выходит из глобальной пандемии, а страны борются с изменением климата, ESG продолжает играть ключевую роль в горнодобывающей промышленности по всей Африке, а инвесторы, спонсоры и потребители все больше доверяют организациям, которые проявляют долгосрочный интерес к этим стандартам», — говорится в сообщении компании Hyve Group, являющейся международным организатором выставок и конференций и управляющей нынешней African Mining Indaba.
«Несмотря на потенциал роста на континенте, богатом полезными ископаемыми, горнодобывающий сектор также столкнулся с рисками ESG, связанными с безопасностью, изменением климата, отношениями с общественностью и воздействием на окружающую среду.
Поэтому для сектора стало еще более важным обеспечить правильную реализацию этих стратегий и политик ESG для создания значимых изменений», - отмечается далее в сообщении.
Согласно Hyve Group, ESG не будет просто модным словечком на конференции, а, скорее, предоставит горнодобывающим компаниям шанс рассмотреть возможность реализации значимых стратегий и политик в качестве центральной части ведения бизнеса, чтобы не только привлечь инвестиции в горнодобывающую промышленность по всему континенту, но и обеспечить работу конкурентоспособного, устойчивого и подотчетного сектора.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве