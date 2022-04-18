Золото достигло месячного максимума на фоне растущей инфляции и конфликта на Украине

Вчера Новости

Фьючерсы на золото в США поднялись в цене до месячного максимума в понедельник, едва не дотянув до уровня $2 тыс за унцию на фоне опасений из-за конфликта на Украине и растущего инфляционного давления, которые увеличили спрос на драгоценный металл в качестве инвестиционного убежища, сообщает Reuters в заметке, опубликованной в понедельник.

Рост золота был сдержан скачком доходности 10-летних казначейских облигаций США и дальнейшим укреплением доллара, что притупляет аппетит к золоту среди зарубежных покупателей.

По словам Дэвида Мегера (David Meger), директора по торговле металлами High Ridge Futures, опасения по поводу экономического ущерба от ограничений, вызванных Covid-19 в Китае, также оказали поддержку металлу.

Хотя опасения по поводу всплеска инфляции повышают привлекательность золота как убежища, рост процентных ставок для сдерживания повышения цен может повредить спросу на металл из-за более высоких альтернативных издержек владения недоходными слитками.



Алекс Шишло для Rough&Polished





