В четвертом квартале продажи ювелирных изделий Luk Fook упали на 8%

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В четвертом финансовом квартале из-за связанных с коронавирусом ограничений продажи гонконгской ювелирной компании Luk Fook в сравнимых магазинах упали на 8%. За три месяца, закончившихся 31 марта, продажи в сравнимых магазинах в Гонконге и Макао упали на 17% в годовом исчислении. В то время как продажи изделий из золота в сравнимых магазинах за квартал упали на 17%, продажи ювелирных изделий с фиксированной ценой снизились на 18%.

В четвертом квартале продажи Luk Fook в сравнимых магазинах в материковом Китае выросли на 5% в годовом исчислении. В то время как продажи в первые два месяца квартала выросли на 29%, рост числа случаев Covid-19 позже привел к снижению продаж. За этот же период продажи золота в сравнимых магазинах на материке выросли на 12%, в то время как продажи ювелирных изделий с фиксированной ценой упали на 14%.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





