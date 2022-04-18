Горнодобывающая промышленность ЮАР в феврале столкнулась с трудностями

Добыча полезных ископаемых в Южной Африке снизилась на 6% в годовом исчислении в феврале, несмотря на высокие показатели алмазного сектора.Статистическое управление Южной Африки (StatsSA) заявило, что наибольший отрицательный вклад внесла железная руда (-29,2% с итоговым вкладом -3,4 процентных пункта); металлы платиновой группы (-16,5% и -3,3 процентных пункта); и золото (-9,3% и -1,3 процентных пункта).Таблица 6 – Годовое процентное изменение объема добычи полезных ископаемых по группам полезных ископаемых и по отдельным полезным ископаемымПри этом добыча алмазов за отчетный период увеличилась на 21,7% в годовом исчислении.Уголь и хромовая руда также выросли на 5,6% и 4,4% соответственно в годовом исчислении.Статистическое управление Южной Африки сообщает, что продажи полезных ископаемых восстановились на 6,4% в годовом исчислении в феврале после снижения в январе.Увеличение продаж было обусловлено высокими ценами на сырье в результате конфликта между Россией и Украиной.Наибольший положительный вклад внесли уголь (58,6% с итоговым вкладом 10,6 процентных пункта); «прочие неметаллы» (81,1% и 2,3 процентных пункта); и МПГ (5,1% и 1,8 процентных пункта).Тем не менее золото и железная руда внесли основной негативный вклад, потеряв в общей сложности 7,8 процентных пункта.