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Горнодобывающая промышленность ЮАР в феврале столкнулась с трудностями
Статистическое управление Южной Африки (StatsSA) заявило, что наибольший отрицательный вклад внесла железная руда (-29,2% с итоговым вкладом -3,4 процентных пункта); металлы платиновой группы (-16,5% и -3,3 процентных пункта); и золото (-9,3% и -1,3 процентных пункта).
Таблица 6 – Годовое процентное изменение объема добычи полезных ископаемых по группам полезных ископаемых и по отдельным полезным ископаемым
При этом добыча алмазов за отчетный период увеличилась на 21,7% в годовом исчислении.
Уголь и хромовая руда также выросли на 5,6% и 4,4% соответственно в годовом исчислении.
Статистическое управление Южной Африки сообщает, что продажи полезных ископаемых восстановились на 6,4% в годовом исчислении в феврале после снижения в январе.
Увеличение продаж было обусловлено высокими ценами на сырье в результате конфликта между Россией и Украиной.
Наибольший положительный вклад внесли уголь (58,6% с итоговым вкладом 10,6 процентных пункта); «прочие неметаллы» (81,1% и 2,3 процентных пункта); и МПГ (5,1% и 1,8 процентных пункта).
Тем не менее золото и железная руда внесли основной негативный вклад, потеряв в общей сложности 7,8 процентных пункта.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве