Компания PNG Jewellers запускает «Код происхождения» De Beers в 15 магазинах

19 апреля 2022 Новости

Чтобы удовлетворить потребителей, De Beers запустила свою программу надежных бриллиантов под названием «Код происхождения» (Code of Origin) в ювелирных магазинах компании PNG Jewellers, история которой насчитывает 189 лет. Эти магазины расположены в штатах Махараштра и Гоа.

Каждое украшение имеет 12-значный код, начинающийся с выгравированных на нем букв DBM. Код, который также можно увидеть на карточке De Beers Code of Origin, прилагаемой к каждому ювелирному изделию, также дает покупателям гарантию того, что бриллианты в их украшениях являются на 100% природными и полученными из отслеживаемых и экологически устойчивых источников.

«Компания PNG Jewelers — это наследие, которое на протяжении последних двух столетий символизирует доверие, приверженность и чистоту. Наше сотрудничество с De Beers Group очень ценно для нас, и для нас большая честь запустить новую программу «Код происхождения» в 15 наших магазинах в Махараштре и Гоа. Мы надеемся на долгосрочные отношения с брендом», - сказал д-р Саурабх Гадгил (Saurabh Gadgil), председатель совета директоров и управляющий директор PNG Jewellers.

Сачин Джейн (Sachin Jain), управляющий директор компании De Beers India, сказал: «Для индийских потребителей «Кодекс происхождения» De Beers предусматривает обеспечение полной прозрачности в отношении источника и в отношении прохождения их бриллиантовых украшений через наших надежных партнеров-ритейлеров. Эта гарантия заставит их чувствовать себя хорошо, владея и нося бриллианты De Beers, потому что они были получены от компании, приверженной углеродной нейтральности, которая является этичной и поставляет бриллианты, являющиеся природными и изысканно красивыми».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





