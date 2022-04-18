Эксклюзив
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Компания PNG Jewellers запускает «Код происхождения» De Beers в 15 магазинах
Каждое украшение имеет 12-значный код, начинающийся с выгравированных на нем букв DBM. Код, который также можно увидеть на карточке De Beers Code of Origin, прилагаемой к каждому ювелирному изделию, также дает покупателям гарантию того, что бриллианты в их украшениях являются на 100% природными и полученными из отслеживаемых и экологически устойчивых источников.
«Компания PNG Jewelers — это наследие, которое на протяжении последних двух столетий символизирует доверие, приверженность и чистоту. Наше сотрудничество с De Beers Group очень ценно для нас, и для нас большая честь запустить новую программу «Код происхождения» в 15 наших магазинах в Махараштре и Гоа. Мы надеемся на долгосрочные отношения с брендом», - сказал д-р Саурабх Гадгил (Saurabh Gadgil), председатель совета директоров и управляющий директор PNG Jewellers.
Сачин Джейн (Sachin Jain), управляющий директор компании De Beers India, сказал: «Для индийских потребителей «Кодекс происхождения» De Beers предусматривает обеспечение полной прозрачности в отношении источника и в отношении прохождения их бриллиантовых украшений через наших надежных партнеров-ритейлеров. Эта гарантия заставит их чувствовать себя хорошо, владея и нося бриллианты De Beers, потому что они были получены от компании, приверженной углеродной нейтральности, которая является этичной и поставляет бриллианты, являющиеся природными и изысканно красивыми».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished