Рост розничных продаж Chow Tai Fook в четвертом квартале снизился

19 апреля 2022 Новости

Согласно сообщениям СМИ, крупнейшая ювелирная компания Китая Chow Tai Fook (CTF) сообщила о падении розничных продаж из-за роста заболеваемости Covid по всей стране.

Chow Tai Fook сообщила, что стоимость розничных продаж в ее 6 000 торговых точках в Китае выросла на 8,5% за квартал, закончившийся 31 марта 2022 года, по сравнению с 31,1% за 3 месяца, закончившихся 13 декабря 2021 года.

Согласно Chow Tai Fook, в четвертом квартале как материковый Китай, так и Гонконг и Макао зафиксировали отрицательный рост продаж в сравнимых магазинах из-за возобновления пандемии. В течение квартала в материковом Китае продажи в сравнимых магазинах в годовом исчислении упали на 11,3%.

Удручающие результаты Chow Tai Fook объясняются всплеском случаев заболевания Covid в марте 2022 года, которые продолжают расти, достигнув в настоящее время 53 000 заболевших коронавирусом, и угрожают дальнейшим ростом.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





