Эксклюзив
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
Сегодня
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
TAGS сообщает о низком спросе со стороны покупателей алмазного сырья
По данным TAGS, несмотря на относительно скромное снижение цен на бриллианты крупных размеров (более одного карата), снижение цен было бо́льшим на бриллианты размером менее 0,003 карата. Общая неопределенность заставила переработчиков алмазного сырья действовать очень осторожно, и, хотя они продолжают перерабатывать алмазное сырье, закупленное в начале года, текущие закупки сократились, а цены на алмазное сырье резко упали, особенно на камни размером менее 0,5 карата и на некачественные алмазы.
Другими важными факторами нынешнего рынка алмазного сырья являются снижение ликвидности в сочетании с относительно высоким уровнем товарных запасов у производителей бриллиантов. Это в какой-то мере объясняет то, что, несмотря на значительное сокращение поставок российского сырья на рынок, у покупателей сырья, похоже, наблюдается «отсутствие аппетита».
TAGS считает, что рынок алмазного сырья теперь начнет стабилизироваться и по сравнению с текущей ценой на бриллианты цена на алмазное сырье должна быть близка к ценам, уплаченным в ноябре/декабре 2021 года.
Предстоящие торги TAGS пройдут с 4 по 10 мая в Дубае.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished