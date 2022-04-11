TAGS сообщает о низком спросе со стороны покупателей алмазного сырья

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Спрос на алмазное сырье ослаб на фоне роста опасений по поводу инфляции в США, санкций против России и ужесточения продолжающихся ограничений из-за Covid-19 в Китае, что способствовало падению доверия среди покупателей алмазов, говорится в пресс-релизе компании TAGS.

По данным TAGS, несмотря на относительно скромное снижение цен на бриллианты крупных размеров (более одного карата), снижение цен было бо́льшим на бриллианты размером менее 0,003 карата. Общая неопределенность заставила переработчиков алмазного сырья действовать очень осторожно, и, хотя они продолжают перерабатывать алмазное сырье, закупленное в начале года, текущие закупки сократились, а цены на алмазное сырье резко упали, особенно на камни размером менее 0,5 карата и на некачественные алмазы.

Другими важными факторами нынешнего рынка алмазного сырья являются снижение ликвидности в сочетании с относительно высоким уровнем товарных запасов у производителей бриллиантов. Это в какой-то мере объясняет то, что, несмотря на значительное сокращение поставок российского сырья на рынок, у покупателей сырья, похоже, наблюдается «отсутствие аппетита».

TAGS считает, что рынок алмазного сырья теперь начнет стабилизироваться и по сравнению с текущей ценой на бриллианты цена на алмазное сырье должна быть близка к ценам, уплаченным в ноябре/декабре 2021 года.

Предстоящие торги TAGS пройдут с 4 по 10 мая в Дубае.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





