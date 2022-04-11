Импорт золота в Индию вырос на 33% и составил $46,14 млрд в 2022 финансовом году

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Импорт золота в Индию, который влияет на дефицит счета текущих операций страны, вырос на 33,34%, достигнув 46,14 млрд долларов США в течение 2021-22 финансового года из-за более высокого спроса, как показывают официальные данные. Импорт золота в 2020-21 финансовом году составил 34,62 млрд долларов.

Рост импорта золота в течение последнего финансового года способствовал увеличению дефицита импорта/экспорта до 192,41 млрд долларов по сравнению с 102,62 млрд долларов в 2020-21 финансовом году.

Импорт золота в натуральном выражении оставался на уровне 842,28 тонны с апреля 2021 года по февраль 2022 года.

Дефицит счета текущих операций Индии увеличился до 23 млрд долларов или до 2,7 процента ВВП с октября по декабрь, согласно данным Резервного банка Индии. Текущий счет отражает стоимость экспорта и импорта товаров и услуг, а также международные переводы капитала.

Индия является вторым по величине потребителем золота в мире после Китая. Импорт в значительной степени обусловлен ювелирной промышленностью. Экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий в 2021–2022 годах вырос примерно на 50 процентов и составил около 39 млрд долларов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





