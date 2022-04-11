Эксклюзив
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
Сегодня
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Импорт золота в Индию вырос на 33% и составил $46,14 млрд в 2022 финансовом году
Рост импорта золота в течение последнего финансового года способствовал увеличению дефицита импорта/экспорта до 192,41 млрд долларов по сравнению с 102,62 млрд долларов в 2020-21 финансовом году.
Импорт золота в натуральном выражении оставался на уровне 842,28 тонны с апреля 2021 года по февраль 2022 года.
Дефицит счета текущих операций Индии увеличился до 23 млрд долларов или до 2,7 процента ВВП с октября по декабрь, согласно данным Резервного банка Индии. Текущий счет отражает стоимость экспорта и импорта товаров и услуг, а также международные переводы капитала.
Индия является вторым по величине потребителем золота в мире после Китая. Импорт в значительной степени обусловлен ювелирной промышленностью. Экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий в 2021–2022 годах вырос примерно на 50 процентов и составил около 39 млрд долларов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished