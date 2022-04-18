Impala Platinum увеличивает свою долю в RBPlat до 37,79%

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Компания Impala Platinum (Implats) нарастила свою долю в компании Royal Bafokeng Platinum (RBPlat) до 37,79% с 37,72%.

Добытчик платины приобрел 493 990 акций RBPlat, что составляет 0,17% от общего количества акций.

Implats сделала предложение акционерам RBPlat в ноябре прошлого года купить их акции RBPlat по 150 рандов каждая, включая 90 рандов наличными и 0,3 обыкновенной акции Implats за каждую имеющуюся акцию RBPlat.

Ожидается, что предложение будет закрыто 17 июня.

Implats выделит около 3,4 млрд долларов США на свою программу капиталовложений на юге Африки в течение следующих пяти лет.

Первоначальные 521 млн долларов будут инвестированы в расширение существующих зимбабвийских плавильных мощностей и строительство завода по очистке диоксида серы для смягчения воздействия на качество воздуха.

По крайней мере затраты в размере 500 млн рандов уже были одобрены на увеличение очистных мощностей на 10% в среднесрочной перспективе на предприятиях Implats по переработке цветных металлов в районе города Спрингс в Южной Африке.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





