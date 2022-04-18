Эксклюзив
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Impala Platinum увеличивает свою долю в RBPlat до 37,79%
Добытчик платины приобрел 493 990 акций RBPlat, что составляет 0,17% от общего количества акций.
Implats сделала предложение акционерам RBPlat в ноябре прошлого года купить их акции RBPlat по 150 рандов каждая, включая 90 рандов наличными и 0,3 обыкновенной акции Implats за каждую имеющуюся акцию RBPlat.
Ожидается, что предложение будет закрыто 17 июня.
Implats выделит около 3,4 млрд долларов США на свою программу капиталовложений на юге Африки в течение следующих пяти лет.
Первоначальные 521 млн долларов будут инвестированы в расширение существующих зимбабвийских плавильных мощностей и строительство завода по очистке диоксида серы для смягчения воздействия на качество воздуха.
По крайней мере затраты в размере 500 млн рандов уже были одобрены на увеличение очистных мощностей на 10% в среднесрочной перспективе на предприятиях Implats по переработке цветных металлов в районе города Спрингс в Южной Африке.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished