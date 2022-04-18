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21 марта 2022
B2Gold сообщает о высоких результатах работы трех рудников в первом квартале
На трех действующих рудниках было произведено 196 472 унции золота, что на 4% выше запланированного объема производства.
Компания также отметила, что объем добычи в значительной степени будет сдвинут на вторую половину 2022 года, поскольку на это время придется добыча руды с более высоким содержанием золота.
Тем не менее консолидированное производство золота на трех рудниках в первом квартале было на 5% или на 11 279 каратов ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за запланированной масштабной вскрышной кампании и снижения тоннажа добытой руды на руднике Фекола (Fekola) в Мали.
План производства на год составлял от 0,9 млн до 1,05 млн унций.
B2Gold заявила, что ее рудник Фекола работает на полную мощность, и ожидается, что он выполнит план производства, несмотря на продолжающиеся санкции, введенные Экономическим сообществом Западной Африки в январе прошлого года.
Компания заявила, что ее консолидированная выручка от продажи золота составила 366 млн долларов США при реализации 195 100 унций металла по средней цене 1 874 доллара за унцию.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished