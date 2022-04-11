Mountain Province объявила результаты за 1 квартал 2022 года

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Компания Mountain Province Diamonds Inc. объявила операционные и финансовые результаты на рудник Гахчо Куэй (Gahcho Kué) за первый квартал, закончившийся 31 марта 2022 года.

По данным компании, за отчетный период было извлечено 1 185 156 каратов алмазов, что на 15% меньше, чем за тот же период 2021 года (1 392 128). Средняя выработка составила 1,68 карата на тонну. Это на 25% меньше показателя за первый квартал 2021 года (2,23 карата на тонну).

Выручка от продажи 506 567 каратов составила 84,7 млн канадских долларов ($66,7 млн) при средней цене продажи в 167 канадских долларов за карат ($132). Это на 52% больше, чем в четвертом квартале 2021 года, когда она составила 110 канадских долларов за карат ($86).



Алекс Шишло для Rough&Polished





