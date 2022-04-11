Выручка аукциона Christie's Magnificent Jewels составилa $25,1 млн

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Аукцион Christie's «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels) 13 апреля в Нью-Йорке собрал в общей сложности $25 123 140 долларов – организаторы продали 96% всех лотов.

На аукционе достигнуты высокие результаты продаж цветных бриллиантов, включая топ-лот – «Роза Фуксия» (The Fuchsia Rose), бриллиант интенсивного пурпурно-розового цвета весом 8,82 карата, который был продан за $6 780 000.

Другими яркими лотами стали кольцо с ярко-розовым бриллиантом весом 2,44 карата, которое было продано за $1 620 000, и кольцо с ярко-желтым бриллиантом весом 15,31 карата, проданное за $1 320 000.

Впечатляющие бесцветные бриллианты также достигли высоких результатов, в частности, потрясающее кольцо с бриллиантом круглой огранки весом 51,28 карата, которое было продано за $1 620 000, и кольцо от Bulgari с бриллиантом весом 9,56 карата, проданное за $630 000.



Алекс Шишло для Rough&Polished



