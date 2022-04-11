Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Выручка аукциона Christie's Magnificent Jewels составилa $25,1 млн
На аукционе достигнуты высокие результаты продаж цветных бриллиантов, включая топ-лот – «Роза Фуксия» (The Fuchsia Rose), бриллиант интенсивного пурпурно-розового цвета весом 8,82 карата, который был продан за $6 780 000.
Другими яркими лотами стали кольцо с ярко-розовым бриллиантом весом 2,44 карата, которое было продано за $1 620 000, и кольцо с ярко-желтым бриллиантом весом 15,31 карата, проданное за $1 320 000.
Впечатляющие бесцветные бриллианты также достигли высоких результатов, в частности, потрясающее кольцо с бриллиантом круглой огранки весом 51,28 карата, которое было продано за $1 620 000, и кольцо от Bulgari с бриллиантом весом 9,56 карата, проданное за $630 000.
Алекс Шишло для Rough&Polished