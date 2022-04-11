Ожидается, что к 2030 году мировой рынок искусственных бриллиантов достигнет $49,9 млрд

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Объем мирового рынка искусственных бриллиантов в 2020 году оценивался в 19,3 млрд долларов США и, по прогнозам, достигнет 49,9 млрд долларов к 2030 году, что означает совокупный годовой темп роста на уровне 9,4% в период с 2021 по 2030 год.

Рынок искусственных бриллиантов значительно пострадал на начальном этапе пандемии, однако к концу 2020 года начал восстанавливаться. Сбои в цепочке поставок в Китае, а затем и в Индии негативно сказались на рынке, так как эти страны являются ведущими экспортерами искусственных бриллиантов и владеют значительной долей этого рынка по всему миру. Тем не менее ожидается, что в ближайшие годы этот рынок будет набирать обороты в силу новых тенденций на рынке искусственных бриллиантов.

Камни весом менее 2 каратов являются наиболее широко используемыми как в промышленных целях, так и в целях создания украшений. По своей природе сегмент бесцветных камней лидирует по размеру доли рынка, однако ожидается, что сегмент цветных камней приобретет высокую популярность в течение прогнозируемого периода.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





