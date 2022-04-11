Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Ожидается, что к 2030 году мировой рынок искусственных бриллиантов достигнет $49,9 млрд
Рынок искусственных бриллиантов значительно пострадал на начальном этапе пандемии, однако к концу 2020 года начал восстанавливаться. Сбои в цепочке поставок в Китае, а затем и в Индии негативно сказались на рынке, так как эти страны являются ведущими экспортерами искусственных бриллиантов и владеют значительной долей этого рынка по всему миру. Тем не менее ожидается, что в ближайшие годы этот рынок будет набирать обороты в силу новых тенденций на рынке искусственных бриллиантов.
Камни весом менее 2 каратов являются наиболее широко используемыми как в промышленных целях, так и в целях создания украшений. По своей природе сегмент бесцветных камней лидирует по размеру доли рынка, однако ожидается, что сегмент цветных камней приобретет высокую популярность в течение прогнозируемого периода.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished