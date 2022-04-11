Экспорт ювелирных изделий из Индии в ОАЭ увеличится до 10 млрд долларов в год

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В соответствии с Соглашением о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индией и ОАЭ импортные пошлины на ювелирные изделия, экспортируемые в ОАЭ из Индии, будут снижены с 5% до нуля.

Экспорт ювелирных изделий из Индии в Объединенные Арабские Эмираты должен достичь 10 млрд долларов США в год с отменой импортных пошлин, как это предусмотрено в новом двустороннем соглашении.

Тем временем импорт в Индию до 120 тонн золота из ОАЭ в первый год будет облагаться 1-процентной пошлиной. Объем ввозимого золота через пять лет увеличится до 200 тонн.

Соглашение укрепит деловые связи с одним из крупнейших покупателей индийских ювелирных изделий. Это также оживит индийский экспорт ювелирных изделий, произведенных только из золота, и украшений с камнями в крупнейшую страну-потребителя, на которую приходится 26% экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий.

Соглашение также ускорит достижение Индией цели по доведению объема экспорта ювелирных изделий до 50 млрд долларов к 2022-2023 годам.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





