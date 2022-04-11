Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Экспорт ювелирных изделий из Индии в ОАЭ увеличится до 10 млрд долларов в год
Экспорт ювелирных изделий из Индии в Объединенные Арабские Эмираты должен достичь 10 млрд долларов США в год с отменой импортных пошлин, как это предусмотрено в новом двустороннем соглашении.
Тем временем импорт в Индию до 120 тонн золота из ОАЭ в первый год будет облагаться 1-процентной пошлиной. Объем ввозимого золота через пять лет увеличится до 200 тонн.
Соглашение укрепит деловые связи с одним из крупнейших покупателей индийских ювелирных изделий. Это также оживит индийский экспорт ювелирных изделий, произведенных только из золота, и украшений с камнями в крупнейшую страну-потребителя, на которую приходится 26% экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий.
Соглашение также ускорит достижение Индией цели по доведению объема экспорта ювелирных изделий до 50 млрд долларов к 2022-2023 годам.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished