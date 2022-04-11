Аукцион Sotheby’s в Гонконге назначен на 29 апреля 2022 года

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Участники гонконгского аукциона Sotheby’s увидят кольцо с розовым бриллиантом весом 5,11 карата на торгах «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels) 29 апреля. Колье с жадеитом в форме перца, подвешенного к бриллианту классической огранки, также будет выставлено на аукцион.

Помимо упомянутой выше причудливой пары, на аукцион будут выставлены кольцо с ярко-синим бриллиантом огранки «подушка» весом 3,27 карата без внутренних включений; кольцо «Карминовая роза» (Carmine Rose) с рубином и бриллиантом цвета голубиной крови весом 8,08 карата, окруженным лепестками бриллиантов грушевидной формы и парой неоправленных овальных безупречных бриллиантов цвета D весом 20,29 и 20,28 карата; кольцо с прямоугольным модифицированным бриллиантом круглой огранки весом 3 карата с ярким голубовато-зеленым бриллиантом в розовой окантовке из бриллиантов; парюра из жадеита и бриллиантов, состоящая из ожерелья, пары серег и кольца; отдельное колье из жадеита и бриллиантов; с молотка уйдет и бриллиантовая тиара 1930-х годов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





