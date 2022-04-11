Caledonia Mining добилась рекордного квартального производства золота на руднике Бланкет

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Caledonia Mining произвела 18 515 унций золота за квартал, закончившийся 31 марта 2022 года, на своем руднике Бланкет (Blanket) в Зимбабве, что является рекордом для любого первого квартала.

Было зарегистрировано увеличение квартального производства на 40% по сравнению с 13 197 унциями, произведенными в первом квартале 2021 года.

«Я рад, что в этом квартале мы установили новый рекорд производства за первый квартал, — сказал исполнительный директор Caledonia Стив Кертис (Steve Curtis). —18 515 унций превзошли наши ожидания и отражают увеличение производительности центрального ствола рудника. Увеличение производства до нашего квартального целевого показателя в 20 000 унций означает, что мы находимся на пути к достижению нашего годового производственного плана».

Компания заявила, что производство золота в 2022 году, как ожидается, составит от 73 000 до 80 000 унций.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





