BlueRock увеличивает объемы производства и продаж в первом квартале на руднике в ЮАР

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Компания BlueRock Diamonds произвела 4 643 карата алмазного сырья в первом квартале года на своем алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в районе Кимберли в Южной Африке.

Это рост на 32% по сравнению с 3 507 каратами алмазов, добытыми в первом квартале 2021 года.

«Производственные показатели за первый квартал 2022 года обнадеживают, поскольку они были достигнуты в период, когда снова наблюдались чрезвычайно влажные погодные условия, которые сохранялись до апреля, — сказал председатель совета директоров BlueRock Майк Хьюстон (Mike Houston). — Как упоминалось в нашем сообщении от 31 марта 2022 года, мы концентрируемся на развитии рудника, чтобы обеспечить стабильные поставки руды, что требует значительного увеличения выемки пустой породы в краткосрочной и среднесрочной перспективе».

По его словам, хотя добытый объем руды в тоннах значительно выше, чем за аналогичный период в 2021 году, дождь задержал прогресс в этой области, что повлияло на предложение качественной руды в апреле.

В первом квартале BlueRock продала 5 887 каратов алмазов по сравнению с 4 004 каратами в предыдущем году.

«Рынок алмазов Кареевлей оставался чрезвычайно позитивным в течение всего квартала: продажи алмазов в каратах выросли на 47%, а средние цены одного карата алмазов оставались на исключительном уровне, составив 686 долларов США, что привело к значительному притоку доходов», — сказал он.

Хьюстон заявил также, что прогноз остается устойчивым в плане предложения сырья, и отметил, что предложение и без того было напряженным до текущей ситуации на Украине и еще больше усугубилось из-за неопределенности с поставками качественных необработанных алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве



