Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гильдия ювелиров России обсудила условия работы под санкциями
Несмотря на трудности, а, может, благодаря им, Гильдия пополнилась новыми членами - ими стали ещё 11 компаний.
Генеральный директор Ассоциации Эдуард Уткин выступил с докладом о ситуации в отечественной ювелирной отрасли. Положение в ней, и без того более, чем серьезное, усугубляется наложенными санкциями, существующими объективно, а также субъективными регуляциями внутри страны. В числе рисков Эдуард Уткин выделил проблему острого дефицита, вследствие санкций, необходимых для работы расходных материалов, ювелирных инструментов и оборудования, запасных частей к нему и комплектующих.
Руководитель Ассоциации также перечислил необходимые для отрасли меры по доработке нормативно-правовых актов, выработанные Гильдией, чтобы ослабить давление на отрасль обязательных требований, в том числе необходимость восстановления специальных налоговых режимов (СНР), законодательно отмененных с 1 января 2023 года. Это одно из основных условий выживания для малого бизнеса, действующего в сфере ДМДК.
Запрет на использование СНР в сфере ДМДК был введён вследствие ускоренного введения обращения слитков аффинированного золота без НДС для населения. Запрещая СНР, государство имело целью недопущение «перетока» из-за двухканального (без НДС и с НДС) оборота драгоценных металлов.
На собрании обсуждались в основном два варианта решения этого вопроса: введение оборота золота для всех с НДС, или, наоборот, для всех без НДС, - для выравнивания условий оборота золота и для крупного, и для малого отраслевого бизнеса: на одинаковых условиях драгоценный металл можно будет приобретать как у аффинажных заводов и банков, так и у скупки.
По итогам этой дискуссии было принято решение дать Совету Ассоциации поручение еще раз взвесить все возможные решения и выйти с консолидированным мнением на внеочередное Общее собрание Ассоциации 17 мая 2022 года.
На собрании был также утверждён перечень нормативно-правовых актов, требующих внесения изменений для снижения нагрузки на бизнес в сфере ДМДК.
Утверждена также программа мер поддержки ювелирной отрасли в условиях санкционного давления на экономику России.
Галина Семенова для Rough&Polished