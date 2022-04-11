Гильдия ювелиров России обсудила условия работы под санкциями

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12 апреля 2022 года прошло Общее собрание членов Ассоциации «Гильдия ювелиров России». Оно состоялось по видеосвязи и было посвящено наболевшим вопросам отрасли.

Несмотря на трудности, а, может, благодаря им, Гильдия пополнилась новыми членами - ими стали ещё 11 компаний.

Генеральный директор Ассоциации Эдуард Уткин выступил с докладом о ситуации в отечественной ювелирной отрасли. Положение в ней, и без того более, чем серьезное, усугубляется наложенными санкциями, существующими объективно, а также субъективными регуляциями внутри страны. В числе рисков Эдуард Уткин выделил проблему острого дефицита, вследствие санкций, необходимых для работы расходных материалов, ювелирных инструментов и оборудования, запасных частей к нему и комплектующих.

Руководитель Ассоциации также перечислил необходимые для отрасли меры по доработке нормативно-правовых актов, выработанные Гильдией, чтобы ослабить давление на отрасль обязательных требований, в том числе необходимость восстановления специальных налоговых режимов (СНР), законодательно отмененных с 1 января 2023 года. Это одно из основных условий выживания для малого бизнеса, действующего в сфере ДМДК.

Запрет на использование СНР в сфере ДМДК был введён вследствие ускоренного введения обращения слитков аффинированного золота без НДС для населения. Запрещая СНР, государство имело целью недопущение «перетока» из-за двухканального (без НДС и с НДС) оборота драгоценных металлов.

На собрании обсуждались в основном два варианта решения этого вопроса: введение оборота золота для всех с НДС, или, наоборот, для всех без НДС, - для выравнивания условий оборота золота и для крупного, и для малого отраслевого бизнеса: на одинаковых условиях драгоценный металл можно будет приобретать как у аффинажных заводов и банков, так и у скупки.

По итогам этой дискуссии было принято решение дать Совету Ассоциации поручение еще раз взвесить все возможные решения и выйти с консолидированным мнением на внеочередное Общее собрание Ассоциации 17 мая 2022 года.

На собрании был также утверждён перечень нормативно-правовых актов, требующих внесения изменений для снижения нагрузки на бизнес в сфере ДМДК.

Утверждена также программа мер поддержки ювелирной отрасли в условиях санкционного давления на экономику России.



Галина Семенова для Rough&Polished





