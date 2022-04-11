Валовая выручка Diamcor за четвертый квартал выросла на 21% - до $1,3 млн

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Валовая выручка Diamcor Mining в ходе тендеров и продаж, проведенных в четвертом квартале, закончившемся 31 марта 2022 года, выросла до 1,3 млн долларов США, что на 21% больше, чем в предыдущем квартале.

Общее количество алмазного сырья в каратах, проданного в четвертом квартале, уменьшилось на 12%, до 4 787,89 карата по сравнению с 5 441,88 карата, проданными в предыдущем квартале.

Это, однако, в значительной степени было связано со сроками проведения тендеров в четвертом квартале и решением компании в марте 2022 года сохранить добытое алмазное сырье и затем предложить дополнительно около 2 000 каратов алмазов на предстоящих тендерах в текущем квартале.

Diamcor заявила, что, несмотря на более низкий объем продаж в четвертом квартале, закончившемся 31 марта 2022 года, средняя цена одного карата алмазов, составившая в этот период 271,93 доллара, выросла на 38% по сравнению с предыдущим кварталом. Увеличение средней цены за карат, достигнутое за этот период, было в основном связано со значительным повышением цен в начале квартала, что, по-видимому, объясняется с нехваткой алмазного сырья различных категорий.

«Прогресс, достигнутый в течение квартала, обеспечил нашей компании стратегическое позиционирование с возможностью поставлять качественным покупателям увеличенные объемы необработанных алмазов в преддверии ожидаемого в будущем потенциального дефицита», — сказал исполнительный директор Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor).

В 2011 году Diamcor приобрела у De Beers Consolidated Mines проект Крон-Эндора (Krone-Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке, включающий права на разведку участков Krone 104 и Endora 66 общей площадью около 5 888 га, непосредственно примыкающих к алмазному руднику Венеция.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





