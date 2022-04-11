Эксклюзив

Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...

11 апреля 2022

«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере

Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...

04 апреля 2022

Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»

Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...

28 марта 2022

Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА

Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...

21 марта 2022

Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля

Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...

14 марта 2022

Объем продаж алмазного сырья Anglo American в третьем цикле продаж компании De Beers в 2022 году

Сегодня
Новости
По данным корпорации Anglo American, компания De Beers выручила 565 млн долларов США в третьем цикле продаж в 2022 году по сравнению с 450 млн долларов годом ранее. Во время второго цикла продаж в этом году выручка De Beers составила 652 млн долларов
«На фоне высокого спроса на необработанные алмазы в 2021 году и продаж ювелирных изделий в первом квартале 2022 года, а также с учетом продолжающегося годового роста потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами спрос на алмазное сырье группы De Beers оставался высоким в третьем цикле продаж 2022 года», — сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).
По его словам, принимая во внимание продолжающийся украинский конфликт и связанные с ним санкции, а также коронавирусные ограничения в Китае, алмазодобывающие предприятия применяют более осторожный и осмотрительный подход при переходе к сезонно более инертному второму кварталу года. 
De Beers продолжила применять гибкий подход к продажам алмазов в течение третьего цикла продаж 2022 года, при этом торги продлились дольше своей обычной недельной продолжительности.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве


Версия для печати