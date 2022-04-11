Объем продаж алмазного сырья Anglo American в третьем цикле продаж компании De Beers в 2022 году

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По данным корпорации Anglo American, компания De Beers выручила 565 млн долларов США в третьем цикле продаж в 2022 году по сравнению с 450 млн долларов годом ранее. Во время второго цикла продаж в этом году выручка De Beers составила 652 млн долларов

«На фоне высокого спроса на необработанные алмазы в 2021 году и продаж ювелирных изделий в первом квартале 2022 года, а также с учетом продолжающегося годового роста потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами спрос на алмазное сырье группы De Beers оставался высоким в третьем цикле продаж 2022 года», — сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).

По его словам, принимая во внимание продолжающийся украинский конфликт и связанные с ним санкции, а также коронавирусные ограничения в Китае, алмазодобывающие предприятия применяют более осторожный и осмотрительный подход при переходе к сезонно более инертному второму кварталу года.

De Beers продолжила применять гибкий подход к продажам алмазов в течение третьего цикла продаж 2022 года, при этом торги продлились дольше своей обычной недельной продолжительности.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





