Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Объем продаж алмазного сырья Anglo American в третьем цикле продаж компании De Beers в 2022 году
«На фоне высокого спроса на необработанные алмазы в 2021 году и продаж ювелирных изделий в первом квартале 2022 года, а также с учетом продолжающегося годового роста потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами спрос на алмазное сырье группы De Beers оставался высоким в третьем цикле продаж 2022 года», — сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).
По его словам, принимая во внимание продолжающийся украинский конфликт и связанные с ним санкции, а также коронавирусные ограничения в Китае, алмазодобывающие предприятия применяют более осторожный и осмотрительный подход при переходе к сезонно более инертному второму кварталу года.
De Beers продолжила применять гибкий подход к продажам алмазов в течение третьего цикла продаж 2022 года, при этом торги продлились дольше своей обычной недельной продолжительности.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве