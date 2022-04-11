Компания Caracal Gold впервые добыла золото на прииске Килимапеса в Кении

Сегодня Новости

Caracal Gold, растущий производитель золота в Восточной Африке, располагающий более чем 650 000 унций золота в виде ресурсов, соответствующих требованиям JORC, сообщил о своем первом производстве драгоценного металла на новой установке кучного выщелачивания на золотом прииске Килимапеса (Kilimapesa) в Кении.

В сообщении компании об этом говорится, что золото было добыто с опережением графика и это достижение знаменует собой важную веху в более широкой стратегии увеличения добычи, которая в настоящее время реализуется для наращивания производства на Килимапесе до 24 000 унций в год.

«Мы рады подтвердить первое производство золота на нашем новом предприятии по кучному выщелачиванию, — сказал исполнительный директор компании Робби Маккрей (Robbie McCrae). — У нас есть целевая стратегия роста, направленная на повышение производственной эффективности и максимизацию извлечения золота и прибыльности на Килимапесе. Досрочное выполнение первого компонента этой стратегии — фантастическое достижение и свидетельство нашего стремления максимизировать стоимостной потенциал нашего расширяющегося портфеля золотых активов».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





