Эксклюзив
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
Сегодня
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Компания Caracal Gold впервые добыла золото на прииске Килимапеса в Кении
В сообщении компании об этом говорится, что золото было добыто с опережением графика и это достижение знаменует собой важную веху в более широкой стратегии увеличения добычи, которая в настоящее время реализуется для наращивания производства на Килимапесе до 24 000 унций в год.
«Мы рады подтвердить первое производство золота на нашем новом предприятии по кучному выщелачиванию, — сказал исполнительный директор компании Робби Маккрей (Robbie McCrae). — У нас есть целевая стратегия роста, направленная на повышение производственной эффективности и максимизацию извлечения золота и прибыльности на Килимапесе. Досрочное выполнение первого компонента этой стратегии — фантастическое достижение и свидетельство нашего стремления максимизировать стоимостной потенциал нашего расширяющегося портфеля золотых активов».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished