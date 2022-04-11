Индия гранит 95% ангольских алмазов

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Согласно сообщениям местных СМИ со ссылкой на министерство горнодобывающей промышленности Анголы, Индия производит огранку 95% алмазов, добываемых в этой южноафриканской стране.

Ангольская радиостанция RNA привела заявление министерства природных ресурсов страны, в котором говорится, что Индия предлагает высококвалифицированных огранщиков алмазов, а также дешевую рабочую силу.

В 2020 году Ангола произвела около 8 млн каратов алмазного сырья по сравнению с 9,4 млн каратов в 2019 году из-за глобальной пандемии COVID-19.

За первые 10 месяцев 2021 года страна произвела 6,5 млн каратов алмазов. В прошлом году Ангола поставила цель добыть 9,1 млн каратов алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





