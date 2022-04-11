Отчет IGPC: в Индии люди со средним уровнем дохода покупают больше золота, в том числе и в физической форме

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В отчете «Золото и рынки золота в 2022 году», подготовленном Индийским центром политики в области золота (India Gold Policy Centre, IGPC), говорится, что люди с высокими доходами заинтересованы в том, чтобы желтый металл у них обретал цифровой или бумажный формат. Потребление золота на душу населения является самым высоким среди богатых, но общий объем по-прежнему приходится на группу со средним уровнем дохода.

Согласно отчету, большая часть потребления приходится на домохозяйства с годовым доходом от $0,2 млн до $1 млн, которые потребляют в среднем 56% объема. Для домохозяйств с годовым доходом выше $1 млн, которые относятся к верхушке среднего класса и богатому классу, сбережения вбирают в себя их дополнительные доходы, неиспользованные деньги и прирост капитала.

Отчет о потреблении золота домохозяйствами был подготовлен на основе опроса, проведенного IGPC совместно с организацией Народные исследования потребительской экономики Индии (People Research on India's Consumer Economy, PRICE). Опрос проводился среди 40 000 домохозяйств.

В отчете также показано, что на потребление золота не повлияла демонетизация или введение налога на товары и услуги.

За последние пять лет не менее 74% домохозяйств с высокими доходами подтвердили покупку золота.

В отчете также отмечается, что золото в Индии ассоциируется с праздниками и свадьбами, на которые приходится 65-70% поводов для покупки ювелирных изделий, а 30-35% поводов падает на дискреционные расходы. Около 43% индийских домохозяйств покупают золото для свадеб, а 31% не покупают его ни для каких особых случаев. Теперь золото стало безопасным убежищем из-за преимуществ диверсификации, которые оно дает портфелям ценных бумаг.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





