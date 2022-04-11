Эксклюзив
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Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
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«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
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14 марта 2022
Отчет IGPC: в Индии люди со средним уровнем дохода покупают больше золота, в том числе и в физической форме
Согласно отчету, большая часть потребления приходится на домохозяйства с годовым доходом от $0,2 млн до $1 млн, которые потребляют в среднем 56% объема. Для домохозяйств с годовым доходом выше $1 млн, которые относятся к верхушке среднего класса и богатому классу, сбережения вбирают в себя их дополнительные доходы, неиспользованные деньги и прирост капитала.
Отчет о потреблении золота домохозяйствами был подготовлен на основе опроса, проведенного IGPC совместно с организацией Народные исследования потребительской экономики Индии (People Research on India's Consumer Economy, PRICE). Опрос проводился среди 40 000 домохозяйств.
В отчете также показано, что на потребление золота не повлияла демонетизация или введение налога на товары и услуги.
За последние пять лет не менее 74% домохозяйств с высокими доходами подтвердили покупку золота.
В отчете также отмечается, что золото в Индии ассоциируется с праздниками и свадьбами, на которые приходится 65-70% поводов для покупки ювелирных изделий, а 30-35% поводов падает на дискреционные расходы. Около 43% индийских домохозяйств покупают золото для свадеб, а 31% не покупают его ни для каких особых случаев. Теперь золото стало безопасным убежищем из-за преимуществ диверсификации, которые оно дает портфелям ценных бумаг.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished