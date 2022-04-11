Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
В Забайкальском крае продолжат искать бугарихтинское золото
Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу определит подрядчика по итогам электронного аукциона. Заявки на участие принимаются до 30 апреля. Начальная цена контракта составляет 208 млн рублей из средств федерального бюджета.
Поиски золота пройдут в несколько этапов и завершатся в четвертом квартале 2024 года. Общая площадь работ составит 52,4 км2.
Подрядчику предстоит выявить минеральные зоны с рудами золото-сульфидно-кварцевого типа прожилково-вкрапленной морфологии в интрузивных и метаморфических породах. Также необходимо заняться выявлением минерализованных зон, локализацией и оценкой прогнозных ресурсов золота категорий Р2 и Р1 и дать рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ.
Это не первый раз, когда в Забайкальском крае объявляют аукцион на поиск бугарихтинского золота – в предыдущих торгах не было подано ни одной заявки.
Алекс Шишло для Rough&Polished