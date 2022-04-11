В Забайкальском крае продолжат искать бугарихтинское золото

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В пределах Бугарихтинской площади Могочинского района Забайкальского края будут искать золотое оруденение, сообщает RosTender.info.

Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу определит подрядчика по итогам электронного аукциона. Заявки на участие принимаются до 30 апреля. Начальная цена контракта составляет 208 млн рублей из средств федерального бюджета.

Поиски золота пройдут в несколько этапов и завершатся в четвертом квартале 2024 года. Общая площадь работ составит 52,4 км2.

Подрядчику предстоит выявить минеральные зоны с рудами золото-сульфидно-кварцевого типа прожилково-вкрапленной морфологии в интрузивных и метаморфических породах. Также необходимо заняться выявлением минерализованных зон, локализацией и оценкой прогнозных ресурсов золота категорий Р2 и Р1 и дать рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ.

Это не первый раз, когда в Забайкальском крае объявляют аукцион на поиск бугарихтинского золота – в предыдущих торгах не было подано ни одной заявки.



Алекс Шишло для Rough&Polished





