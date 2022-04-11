Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Компания Titan ожидает, что увеличение ее доли на рынке поддержит ее рост
Titan подчеркнула в своем сообщении, что базовый спрос по-прежнему остается высоким среди ее предприятий.
Хотя показатели ниже тренда, они объясняются разовыми факторами при неизменном основном структурном росте.
Согласно Titan, четвертый квартал 2022 финансового года был волатильным кварталом, и ее ювелирное подразделение завершило работу без изменений, несмотря на сильную базу четвертого квартала 2021 финансового года. В крупных городах, отличающихся деловой активностью, наблюдалось ее снижение из-за волны коронавируса Omicron в январе, очень сильное оживление в феврале и повторное падение покупок со стороны клиентов в марте на фоне резкого роста цен на золото и влияния геополитического сценария на настроение покупателей.
Компания Titan стала одним из крупнейших бенефициаров перехода от неорганизованного к организованному сегменту в ювелирном деле. Компании удалось опередить других крупных ювелиров, и она ожидает, что эта тенденция увеличения доли рынка сохранится, что будет способствовать ее многолетнему росту. В настоящее время Titan присутствует в 220 городах, но планирует расширить свое присутствие до 500 городов с лишним в течение следующих пяти лет.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished