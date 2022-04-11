Эксклюзив

Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...

11 апреля 2022

«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере

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04 апреля 2022

Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»

Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...

28 марта 2022

Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА

Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...

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Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля

Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...

14 марта 2022

Компания Titan ожидает, что увеличение ее доли на рынке поддержит ее рост

Сегодня
Новости
Индийская компания Titan, входящая в группу TATA и являющаяся производителем ювелирных изделий, сообщила об ожидаемом слабом квартале, когда продажи в ювелирном сегменте снизились на 3% в годовом исчислении. Сильная база за четвертый квартал 2021 финансовый года с ростом на 71% в годовом исчислении, влияние Covid в январе и волатильность цен на золото в марте этого года стали ключевыми факторами, остановившими рост на уровне 46% за 9 месяцев 2022 года.
Titan подчеркнула в своем сообщении, что базовый спрос по-прежнему остается высоким среди ее предприятий.
Хотя показатели ниже тренда, они объясняются разовыми факторами при неизменном основном структурном росте.
Согласно Titan, четвертый квартал 2022 финансового года был волатильным кварталом, и ее ювелирное подразделение завершило работу без изменений, несмотря на сильную базу четвертого квартала 2021 финансового года. В крупных городах, отличающихся деловой активностью, наблюдалось ее снижение из-за волны коронавируса Omicron в январе, очень сильное оживление в феврале и повторное падение покупок со стороны клиентов в марте на фоне резкого роста цен на золото и влияния геополитического сценария на настроение покупателей.
Компания Titan стала одним из крупнейших бенефициаров перехода от неорганизованного к организованному сегменту в ювелирном деле. Компании удалось опередить других крупных ювелиров, и она ожидает, что эта тенденция увеличения доли рынка сохранится, что будет способствовать ее многолетнему росту. В настоящее время Titan присутствует в 220 городах, но планирует расширить свое присутствие до 500 городов с лишним в течение следующих пяти лет.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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