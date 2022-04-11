Компания Titan ожидает, что увеличение ее доли на рынке поддержит ее рост

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Индийская компания Titan, входящая в группу TATA и являющаяся производителем ювелирных изделий, сообщила об ожидаемом слабом квартале, когда продажи в ювелирном сегменте снизились на 3% в годовом исчислении. Сильная база за четвертый квартал 2021 финансовый года с ростом на 71% в годовом исчислении, влияние Covid в январе и волатильность цен на золото в марте этого года стали ключевыми факторами, остановившими рост на уровне 46% за 9 месяцев 2022 года.

Titan подчеркнула в своем сообщении, что базовый спрос по-прежнему остается высоким среди ее предприятий.

Хотя показатели ниже тренда, они объясняются разовыми факторами при неизменном основном структурном росте.

Согласно Titan, четвертый квартал 2022 финансового года был волатильным кварталом, и ее ювелирное подразделение завершило работу без изменений, несмотря на сильную базу четвертого квартала 2021 финансового года. В крупных городах, отличающихся деловой активностью, наблюдалось ее снижение из-за волны коронавируса Omicron в январе, очень сильное оживление в феврале и повторное падение покупок со стороны клиентов в марте на фоне резкого роста цен на золото и влияния геополитического сценария на настроение покупателей.

Компания Titan стала одним из крупнейших бенефициаров перехода от неорганизованного к организованному сегменту в ювелирном деле. Компании удалось опередить других крупных ювелиров, и она ожидает, что эта тенденция увеличения доли рынка сохранится, что будет способствовать ее многолетнему росту. В настоящее время Titan присутствует в 220 городах, но планирует расширить свое присутствие до 500 городов с лишним в течение следующих пяти лет.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





