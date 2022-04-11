Lucapa Diamond завершила монтаж установки для дробления крупнообъемных проб кимберлита на руднике Луло

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Компания Lucapa Diamond и ее партнеры по совместному предприятию (СП) Lulo завершили монтаж контура дробления отдельного завода по переработке проб кимберлита на концессии Луло (Lulo) в Анголе.

Монтаж полностью автономного завода планируется завершить и ввести в эксплуатацию в этом квартале, после чего партнеры по СП Lulo будут производить отбор и обработку крупнообъемных проб кимберлита значительно быстрее, нежели раньше: примерно четыре пробы кимберлита в квартал.

Lucapa Diamond сообщила, что основная цель программы отбора проб кимберлита состоит в том, чтобы идентифицировать трубку (трубки) первичного источника исключительно крупных и ценных алмазов, извлекаемых в ходе аллювиальной добычи, и помочь в составлении предварительной экономической оценки потенциальных открытий источников.

«С вложением дополнительного финансирования в программу разведки после воздействия пандемии на ход работ передовая программа разведки кимберлитов Луло теперь будет давать результаты выборки кимберлитов на очень регулярной основе, — сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). — Партнеры надеются на продолжение нашей работы над приоритетными кимберлитами и на выявление потенциально коммерческих источников».

Lucapa Diamond и ее партнеры уже обнаружили шесть алмазоносных кимберлитовых трубок, некоторые из которых содержат большое количество редких алмазов типа IIa.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





