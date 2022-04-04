Lucapa Diamond получила исторические данные компании De Beers по алмазному проекту Мерлин в Австралии

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Компания Lucapa Diamond приобрела полученные в результате аэросъемки гиперспектральные данные компании De Beers для алмазного проекта Мерлин (Merlin) в Северной территории Австралии, которые могут помочь в идентификации и картировании кимберлитовых объектов.

В сообщении компании об этом говорится, что эти гиперспектральные данные не были доступны и не анализировались предыдущими операторами проекта Мерлин.

Гиперспектральные системы дистанционного зондирования измеряют спектральную яркость земной поверхности для идентификации и картирования полезных ископаемых.

Lucapa Diamond приобретает данные оставшихся семи линий облета, покрывающих площадь около 290 км2, и это позволит интерпретировать информацию, охватывающую бо́льшую часть двух участков проекта Мерлин (MLN1154 и EL26944).

«В дополнение к продвижению технико-экономического обоснования разработки открытого и вертикального рудников, которое должно быть завершено в третьем квартале 2022 года, наши технические группы приступили к программе разведки кимберлитов, чтобы определить дополнительные цели в поиске первичного источника на двух участках Мерлин, — сказал руководитель компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). — Мы рады получить гиперспектральные данные, которые, как мы понимаем, не использовались более 25 лет с момента их сбора компанией De Beers. Вместе с нашей исторической базой данных эта информация позволит достичь уровня определения поисковых целей, ранее не достигавшегося в этой весьма перспективной кимберлитовой провинции, где все 13 ранее идентифицированных кимберлитовых тел алмазоносны».

В 1997 году компания De Beers использовала свою запатентованную технологию применения бортового мультиспектрального сканера для облета территории, в том числе зоны алмазного проекта Мерлин.

Это было до того, как в 1999 году компании Ashton и Rio Tinto начали добычу полезных ископаемых на проекте Мерлин.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





