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14 марта 2022

Gem Diamonds добыла алмаз весом 99,36 карата на руднике Летсенг

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Компания Gem Diamonds добыла исключительный белый алмаз типа II весом 99,36 карата на руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото. 

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                                       Фото: Gem Diamonds

В последний раз Gem Diamonds добыла высококачественный белый алмаз типа II весом 101 карат в ноябре 2021 года. В октябре 2021 года компания также обнаружила высококачественный белый алмаз типа II весом 102 карата. В 2021 году Gem Diamonds добыла 115 335 каратов алмазов по сравнению со 100 780 каратами в 2020 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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