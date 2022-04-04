Gem Diamonds добыла алмаз весом 99,36 карата на руднике Летсенг

Фото: Gem Diamonds

Компания Gem Diamonds добыла исключительный белый алмаз типа II весом 99,36 карата на руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото.В последний раз Gem Diamonds добыла высококачественный белый алмаз типа II весом 101 карат в ноябре 2021 года. В октябре 2021 года компания также обнаружила высококачественный белый алмаз типа II весом 102 карата. В 2021 году Gem Diamonds добыла 115 335 каратов алмазов по сравнению со 100 780 каратами в 2020 году.