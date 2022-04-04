Президент Зимбабве посоветовал африканским алмазодобытчикам прекратить экспорт сырья

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«Более широкий обмен информацией между государствами-членами Ассоциации африканских стран-производителей алмазов (African Diamond Producers Association, ADPA) должен постепенно привести к тому, что мы будем иметь более громкое и эффективное влияние в делах мирового алмазодобывающего сектора», — цитирует издание New Zimbabwe.com официальное заявление президента Эммерсона Мнангагвы на открытии внеочередной встречи Ассоциации африканских стран-производителей алмазов в городе Виктория Фолз (Victoria Falls).

«Продолжающийся экспорт алмазного сырья является неправильным делом, особенно с учетом того факта, что Африка производит около 60 процентов алмазов в мире. Африканские страны-производители алмазов теперь должны активизировать обработку алмазного сырья и развитие производственно-сбытовых цепочек с тем, чтобы наши страны стали крупными производителями ювелирных изделий с бриллиантами и других аксессуаров», - сказал он в своем выступлении.

Лидер Зимбабве также заявил, что правительства африканских стран должны разработать механизмы и ресурсы для создания инфраструктуры и навыков, а также для обучения квалифицированных мастеров алмазной отрасли.

«Это давно назрело. Настало время для нас, африканцев, начать укреплять свое присутствие в мировой алмазной отрасли, — сказал Мнангагва. — С этой целью необходимо приложить все усилия для превращения Африки в центр индустрии огранки алмазов».

В ходе этой встречи Зимбабве приняла от Танзании председательство в Ассоциации африканских стран-производителей алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





