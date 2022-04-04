Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
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«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Президент Зимбабве посоветовал африканским алмазодобытчикам прекратить экспорт сырья
«Продолжающийся экспорт алмазного сырья является неправильным делом, особенно с учетом того факта, что Африка производит около 60 процентов алмазов в мире. Африканские страны-производители алмазов теперь должны активизировать обработку алмазного сырья и развитие производственно-сбытовых цепочек с тем, чтобы наши страны стали крупными производителями ювелирных изделий с бриллиантами и других аксессуаров», - сказал он в своем выступлении.
Лидер Зимбабве также заявил, что правительства африканских стран должны разработать механизмы и ресурсы для создания инфраструктуры и навыков, а также для обучения квалифицированных мастеров алмазной отрасли.
«Это давно назрело. Настало время для нас, африканцев, начать укреплять свое присутствие в мировой алмазной отрасли, — сказал Мнангагва. — С этой целью необходимо приложить все усилия для превращения Африки в центр индустрии огранки алмазов».
В ходе этой встречи Зимбабве приняла от Танзании председательство в Ассоциации африканских стран-производителей алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished