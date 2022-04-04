С сегодняшнего дня биржа Euronext Dublin прекращает торговлю еврооблигациями АЛРОСА

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Эмитент еврооблигаций АЛРОСА – Alrosa Finance S.A. («Эмитент»), гарантом по которым является АК «АЛРОСА» (ПАО) («Компания», «Гарант») информирует о получении от Ирландской фондовой биржи (Euronext Dublin) уведомления о том, что с 12 апреля 2022 года листинг этих облигаций будет прекращен в связи с санкциями, введенными со стороны Европейского Союза в отношении Российской Федерации, сообщила АЛРОСА в распространенном вчера пресс-релизе.

АЛРОСА заверяет, что предпримет все зависящие от неё усилия для обеспечения листинга на другой бирже, удовлетворяющей условиям документации о выпуске ценных бумаг и с учетом ограничений, наложенных санкциями, и что держатели облигаций будут уведомлены в дальнейшем о статусе данной инициативы.

«Прекращение листинга на Ирландской фондовой бирже (Euronext Dublin) само по себе не окажет негативного влияния на исполнение Компанией своих обязательств по выпускам облигаций, а также не приведет к какому-либо ограничению прав держателей в отношении облигаций, либо выплат по ним. Эмитент и Гарант готовы исполнять обязательства по облигациям в полном объеме», - говорится в сообщении АЛРОСА.

В настоящее время в обращении находится два выпуска еврооблигаций Alrosa Finance S.A. в сумме 500 млн долларов США каждый со сроками погашения в 2024 году и 2027 году.



Владимир Малахов, Rough&Polished





