Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
Вчера
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
С сегодняшнего дня биржа Euronext Dublin прекращает торговлю еврооблигациями АЛРОСА
АЛРОСА заверяет, что предпримет все зависящие от неё усилия для обеспечения листинга на другой бирже, удовлетворяющей условиям документации о выпуске ценных бумаг и с учетом ограничений, наложенных санкциями, и что держатели облигаций будут уведомлены в дальнейшем о статусе данной инициативы.
«Прекращение листинга на Ирландской фондовой бирже (Euronext Dublin) само по себе не окажет негативного влияния на исполнение Компанией своих обязательств по выпускам облигаций, а также не приведет к какому-либо ограничению прав держателей в отношении облигаций, либо выплат по ним. Эмитент и Гарант готовы исполнять обязательства по облигациям в полном объеме», - говорится в сообщении АЛРОСА.
В настоящее время в обращении находится два выпуска еврооблигаций Alrosa Finance S.A. в сумме 500 млн долларов США каждый со сроками погашения в 2024 году и 2027 году.
Владимир Малахов, Rough&Polished