АЛРОСА еще раз выражает готовность выплатить купонный доход держателям ее облигаций

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В четверг на прошлой неделе правительство США ввело блокирующие санкции в отношении Эмитента и Гаранта выпущенных еврооблигаций, включив АЛРОСА в так называемый SDN (Specially Designated Nationals) список, сообщает компания в распространенном ею пресс-релизе. В совокупности с ранее введенными санкциями Великобритании, говорится в нем, это означает, что в настоящее время надлежащее исполнение обязательств по Облигациям технически невозможно и в данное время Эмитент и Гарант изучают возможность надлежащего исполнения обязательств по Облигациям.

В пресс-релизе АЛРОСА от 5 апреля 2022 года сообщалось о том, что компания подала в британское Управление по осуществлению финансовых санкций (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI) заявку на получение специальной лицензии, позволяющей Эмитенту или Гаранту осуществить выплату купонного дохода по Облигациям, а также подтверждалась готовность Эмитента и Гаранта исполнить обязательства по Облигациям в полном объеме и в установленные сроки.



Владимир Малахов, Rough&Polished





