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14 марта 2022
Индийская выставка драгоценных камней и ювелирных изделий «GJS 2022» успешно завершилась
Четырехдневное мероприятие посетили министр автомобильного транспорта и автомобильных дорог Нитин Гадкари (Nitin Gadkari), государственный министр железных дорог Раосахеб Данве (Raosaheb Danve) и певец Ануп Джалота (Anup Jalota).
На выставке побывали более 16 000 посетителей со всей Индии, а также из других стран. Свою продукцию на ней представили более 600 экспонентов, работавших на 1 277 стендах. Образовательные семинары наряду с беседами о тенденциях с участием видных лидеров отрасли придали огромную ценность всей выставке. Она проводилась в выставочном центре Jio World Convention Center, который является крупнейшим конференц-центром Индии и потрясающей достопримечательностью, имея стратегическое расположение в самом сердце Мумбая в деловом комплексе Банда Курла (Bandra Kurla Complex).
Говоря об успехе выставки, председатель GJC Ашиш Пете (Ashish Pethe), сказал: «Заслуга в успехе выставки принадлежит всей индустрии, которая искренне поддержала GJC и выставку. Я выражаю благодарность нашим экспонентам и посетителям, которые доверяли нам и поддерживали нас, помогая нам провести шоу такого масштаба. Это шоу было бы невозможно без поддержки всех наших администраторов. Я также хотел бы поблагодарить всю команду GJC и всех поставщиков за отличную работу. Мы получили положительные отзывы от наших экспонентов и посетителей».
Далее Пете добавил: «Я выражаю благодарность правительству за оказанную нам полную поддержку в создании нашего ювелирного сектора и его развитии на основе самодостаточности».
Сайям Мехра (Saiyam Mehra), заместитель председателя GJC, сказал: «Выставка драгоценных камней и ювелирных изделий была мечтой отрасли, и я горжусь тем, что вместе мы ее осуществили. За последние четыре дня место ее проведения было наполнено энергией, исходившей от экспонентов и розничных торговцев, объединенных общей страстью к ювелирным изделиям. Выставка позволила рознице пополнить свои запасы к предстоящему праздничному сезону, особенно к празднику Акшая Трития (Akshay Tritiya). Я благодарю всю отрасль за поддержку в том, что привело эту выставку к огромному успеху, и я хочу заверить всех, что это шоу будет становиться все лучше и лучше».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished