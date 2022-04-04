Индийская выставка драгоценных камней и ювелирных изделий «GJS 2022» успешно завершилась

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Всеиндийский национальный совет по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ведущая отраслевая организация, представляющая ювелирный сектор Индии, организовала в формате B2B свою первую в истории мегавыставку драгоценных камней и ювелирных изделий «India Gem & Jewellery Show, GJS 2022», которая с большим успехом проходила с 3 по 6 апреля в выставочном центре Jio World Convention Center в Мумбае.

Четырехдневное мероприятие посетили министр автомобильного транспорта и автомобильных дорог Нитин Гадкари (Nitin Gadkari), государственный министр железных дорог Раосахеб Данве (Raosaheb Danve) и певец Ануп Джалота (Anup Jalota).

На выставке побывали более 16 000 посетителей со всей Индии, а также из других стран. Свою продукцию на ней представили более 600 экспонентов, работавших на 1 277 стендах. Образовательные семинары наряду с беседами о тенденциях с участием видных лидеров отрасли придали огромную ценность всей выставке. Она проводилась в выставочном центре Jio World Convention Center, который является крупнейшим конференц-центром Индии и потрясающей достопримечательностью, имея стратегическое расположение в самом сердце Мумбая в деловом комплексе Банда Курла (Bandra Kurla Complex).

Говоря об успехе выставки, председатель GJC Ашиш Пете (Ashish Pethe), сказал: «Заслуга в успехе выставки принадлежит всей индустрии, которая искренне поддержала GJC и выставку. Я выражаю благодарность нашим экспонентам и посетителям, которые доверяли нам и поддерживали нас, помогая нам провести шоу такого масштаба. Это шоу было бы невозможно без поддержки всех наших администраторов. Я также хотел бы поблагодарить всю команду GJC и всех поставщиков за отличную работу. Мы получили положительные отзывы от наших экспонентов и посетителей».

Далее Пете добавил: «Я выражаю благодарность правительству за оказанную нам полную поддержку в создании нашего ювелирного сектора и его развитии на основе самодостаточности».

Сайям Мехра (Saiyam Mehra), заместитель председателя GJC, сказал: «Выставка драгоценных камней и ювелирных изделий была мечтой отрасли, и я горжусь тем, что вместе мы ее осуществили. За последние четыре дня место ее проведения было наполнено энергией, исходившей от экспонентов и розничных торговцев, объединенных общей страстью к ювелирным изделиям. Выставка позволила рознице пополнить свои запасы к предстоящему праздничному сезону, особенно к празднику Акшая Трития (Akshay Tritiya). Я благодарю всю отрасль за поддержку в том, что привело эту выставку к огромному успеху, и я хочу заверить всех, что это шоу будет становиться все лучше и лучше».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





