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Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
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14 марта 2022
Забастовка на золотых приисках Sibanye-Stillwater была предвестником переговоров о заработной плате работников производства по добыче МПГ
«Наша забастовка по золоту не связана с заработной платой по золоту, — сказал исполнительный директор компании Нил Фронеман (Neal Froneman). — На самом деле речь идет о создании почвы для того, что будет происходить вокруг МПГ. Мы не потерпим роста заработной платы, который намного превышает инфляцию».
Национальный союз горняков (National Union of Mineworkers) и Ассоциация горняков и Союза строителей (Association of Mineworkers and Construction Union) призвали к забастовке, которая началась 8 марта.
Фронеман сказал, что, несмотря на высокие средние цены на МПГ, чрезмерное повышение заработной платы приведет к «давлению на затраты».
«Есть много способов поделиться стоимостью, и у меня нет с этим проблем. Это не делается путем взвинчивания фиксированных издержек, — сказал он. — Существует реальная вероятность того, что мир скоро погрузится в рецессию, и мы не можем позволить ценам на сырьевые товары сбить нас с толку в вопросе о заработной плате».
Sibanye-Stillwater произвела 1,84 млн унций МПГ (входящих в группу 4Е) и 1,1 млн унций золота на своих предприятиях в Южной Африке в 2021 финансовом году, закончившемся 31 декабря.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished