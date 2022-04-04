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14 марта 2022

Забастовка на золотых приисках Sibanye-Stillwater была предвестником переговоров о заработной плате работников производства по добыче МПГ

Сегодня
Новости
Компания Sibanye-Stillwater заявила, что забастовка на ее золотых приисках была направлена на то, чтобы добиться повышения заработной платы выше уровня инфляции на ее предприятиях по добыче металлов платиновой группы (МПГ).
«Наша забастовка по золоту не связана с заработной платой по золоту, — сказал исполнительный директор компании Нил Фронеман (Neal Froneman). — На самом деле речь идет о создании почвы для того, что будет происходить вокруг МПГ. Мы не потерпим роста заработной платы, который намного превышает инфляцию».
Национальный союз горняков (National Union of Mineworkers) и Ассоциация горняков и Союза строителей (Association of Mineworkers and Construction Union) призвали к забастовке, которая началась 8 марта.
Фронеман сказал, что, несмотря на высокие средние цены на МПГ, чрезмерное повышение заработной платы приведет к «давлению на затраты».
«Есть много способов поделиться стоимостью, и у меня нет с этим проблем. Это не делается путем взвинчивания фиксированных издержек, — сказал он. — Существует реальная вероятность того, что мир скоро погрузится в рецессию, и мы не можем позволить ценам на сырьевые товары сбить нас с толку в вопросе о заработной плате».
Sibanye-Stillwater произвела 1,84 млн унций МПГ (входящих в группу 4Е) и 1,1 млн унций золота на своих предприятиях в Южной Африке в 2021 финансовом году, закончившемся 31 декабря.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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