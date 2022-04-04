Весенние образы от MIUZ Diamonds

Фото: MIUZ Diamonds

Весна - время не только любви, но и внутреннего и внешнего обновления. Компания MIUZ Diamonds выбрала четыре весенних образа, которые идеально дополняют украшения из коллекций компании.Первый образ сформировали украшения с сапфирами из актуальной коллекции Festa от MIUZ Diamonds. Особенность линейки - разноцветные драгоценные камни: красно-оранжевые, травянистого оттенка зеленого, флуоресцентного розового.Безупречная красота сапфиров подчеркивается круглой и овальной огранками, «груша» и «изумруд». Также в этой серии представлены серьги с аккуратным замком «конго» и изящные колье.Следующий образ - классические украшения с бриллиантами из коллекции Solo 1920. Цифра 1920 в названии — отсылка к дате основания Московского ювелирного завода. В изделиях нет ничего лишнего: только блеск благородного металла и завораживающее сияние крупного бриллианта.Третий образ - утонченные украшения из линейки Grace. В коллекции представлены изящные браслеты, кольца и серьги, идеально дополняющие друг друга.Наконец, четвертый весенний образ от MIUZ Diamonds - роскошные и аристократичные украшения коллекции Flaming Ice. Ювелиры компании, вдохновившись союзом льда и пламени, создали коллекцию, в которой совместилихолодную игру света бриллиантов в огранке «Багет» с теплым мерцанием камней классической круглой огранки. В итоге получился эффект одновременно холодного итеплого мерцания - льда и пламени.Flaming ice — кольца, серьги и подвески из золота с бриллиантами, сапфирами и изумрудами.