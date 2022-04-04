Эксклюзив
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
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28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
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Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Алмазный сектор Зимбабве превысит целевой показатель дохода в 1 млрд долларов
Он заявил на конференции африканских стран-производителей алмазов, что движущей силой роста являются Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), а также компании Anjin и RZM Murowa.
По его словам, Зимбабве планирует добыть 5 млн каратов алмазов в этом году по сравнению с 4 млн каратов в 2021 году. Он отметил также, что добыча алмазов выросла с 1,7 млн каратов в 2017 году.
«ZCDC является крупнейшим производителем алмазного сырья, компания увеличила добычу и повысила эффективность, а также сократила свои эксплуатационные расходы», — приводит газета Herald слова правительственного чиновника.
Читандо заявил, что компания RZM Murowa также инвестировала 450 млн долларов США в строительство нового завода, который поможет увеличить объемы производства и который будет запущен в следующем месяце.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве