Алмазный сектор Зимбабве превысит целевой показатель дохода в 1 млрд долларов

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По словам министра горнодобывающей промышленности Уинстона Читандо (Winston Chitando), к 2023 году алмазный сектор Зимбабве превысит целевой показатель дохода в 1 млрд долларов США.

Он заявил на конференции африканских стран-производителей алмазов, что движущей силой роста являются Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), а также компании Anjin и RZM Murowa.

По его словам, Зимбабве планирует добыть 5 млн каратов алмазов в этом году по сравнению с 4 млн каратов в 2021 году. Он отметил также, что добыча алмазов выросла с 1,7 млн каратов в 2017 году.

«ZCDC является крупнейшим производителем алмазного сырья, компания увеличила добычу и повысила эффективность, а также сократила свои эксплуатационные расходы», — приводит газета Herald слова правительственного чиновника.

Читандо заявил, что компания RZM Murowa также инвестировала 450 млн долларов США в строительство нового завода, который поможет увеличить объемы производства и который будет запущен в следующем месяце.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





