Эксклюзив
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
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«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Нью-йоркский часовой аукцион пройдет 11-12 июня
Шестой нью-йоркский часовой аукцион, на котором коллекционерам будет предложено более 160 редких и исторически значимых часов, пройдет 11-12 июня.
Главным лотом являются самые первые в истории юбилейные часы George Daniels, выполненные в платиновом корпусе и имеющие уникальный серийный номер “00”.
В продажу также входит F.P.Journe Chronomètre Souverain и пять наручных часов из знаменитой коллекции американского актера Джеймса Гарнера во главе с его культовым Heuer Carrera. Это одна из самых значимых моделей из всех появлявшихся на рынке в последнее время.
В преддверии июньского аукциона главные лоты сначала отправят в Сингапур, Лондон и Женеву, а затем выставят в Нью-Йорке.
Алекс Шишло для Rough&Polished