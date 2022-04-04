Нью-йоркский часовой аукцион пройдет 11-12 июня

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Аукционный дом Phillips объявил о включении в календарь торгов очередного аукциона часов.

Шестой нью-йоркский часовой аукцион, на котором коллекционерам будет предложено более 160 редких и исторически значимых часов, пройдет 11-12 июня.

Главным лотом являются самые первые в истории юбилейные часы George Daniels, выполненные в платиновом корпусе и имеющие уникальный серийный номер “00”.

В продажу также входит F.P.Journe Chronomètre Souverain и пять наручных часов из знаменитой коллекции американского актера Джеймса Гарнера во главе с его культовым Heuer Carrera. Это одна из самых значимых моделей из всех появлявшихся на рынке в последнее время.

В преддверии июньского аукциона главные лоты сначала отправят в Сингапур, Лондон и Женеву, а затем выставят в Нью-Йорке.



Алекс Шишло для Rough&Polished





