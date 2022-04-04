США ввели санкции против АЛРОСА и Объединенной судостроительной корпорации

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Вчера Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control, OFAC) внесло в санкционный список АЛРОСА, российское государственное предприятие и крупнейшую в мире алмазодобывающую компанию, на долю которой также приходится 90 процентов алмазодобывающих мощностей России. В санкционный список также внесено Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), его дочерние компании и члены правления.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства финансов США, в котором отмечается, что эти меры направлены на ограничение дополнительных источников доходов для правительства Российской Федерации в связи с событиями на Украине.

«Сегодня OFAC расширяет предыдущие санкции, внося в список АЛРОСА в соответствии с распоряжением исполнительной власти № 14024 в связи с тем, что компанией владеет или ее контролирует, а также в связи с тем, что она действовала или намеревалась действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, правительства Российской Федерации. АЛРОСА также попала под санкции Канады, Великобритании, Новой Зеландии и Багамских островов. Все организации, на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежащие АЛРОСА, заблокированы в соответствии с распоряжением исполнительной власти № 14024, даже если они не внесены в список отдельно или не идентифицированы OFAC», - говорится в сообщении министерства финансов США.

«Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — крупнейшее российское госпредприятие, отвечающее за разработку и строительство боевых кораблей ВМФ России. ОСК отвечает за строительство почти всех боевых кораблей России, а также кораблей, построенных для иностранных заказчиков. Наряду с пересмотром санкций в отношении ОСК государственный департамент внес в санкционный список 28 ее дочерних компаний и восемь членов совета директоров. Эти действия также были предприняты в соответствии с распоряжением исполнительной власти № 14024», - заявило министерство.

В пояснении о последствиях введенных санкций говорится: «В результате сегодняшних действий вся собственность и интересы в собственности вышеперечисленных лиц, находящиеся в Соединенных Штатах или находящиеся во владении или под контролем лиц из США, заблокированы, и о них необходимо сообщить в OFAC. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50 и более процентов, также блокируются. Все транзакции, совершаемые лицами США или находящимися в пределах (или транзитом) в Соединенных Штатах, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности находящихся под санкциями или иным образом заблокированных лиц, запрещены, если только они не разрешены общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или иным образом не освобождены от действия санкций. Эти запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любому заблокированному лицу или в его пользу, а также получение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица».



Владимир Малахов, Rough&Polished





