Kinross Gold рассматривает возможность продажи актива в Гане

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Компания Kinross Gold подписала эксклюзивное соглашение с золотоискателем Asante Gold о потенциальной продаже своей 90-процентной доли в золотодобывающем проекте Чирано (Chirano) в Гане.

Это произошло вскоре после того, как компания объявила о продаже своих российских активов за 680 млн долларов.

Предприятие Chirano, которое представляет собой и открытый, и подземный рудник, работает с 2005 года.

Ожидается, что срок службы рудника закончится в 2026 году. В прошлом году на руднике было добыто 154 668 унций золота.

Правительству Ганы принадлежат оставшиеся 10% акций проекта Чирано.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





