Эксклюзив
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Автопроизводители обращаются к Amplats в поисках палладия после санкций против России
Агентство Reuters процитировало генерального директора Anglo American Platinum Наташу Вильоэн (Natascha Viljoen), которая заявила, что неопределенность вызывает «отчаяние» на рынке на фоне поисков потребителями «потенциальных альтернативных источников палладия».
«В тех случаях, когда мы можем помочь новым клиентам, позаботившись сначала о наших постоянных клиентах, мы постараемся сделать все возможное, — сказал Вильоэн. — Мы не можем брать на себя никаких твердых обязательств».
Она добавила, что южноафриканскому производителю палладия потребуется не менее пяти лет, чтобы увеличить мощности и заменить российское производство этого металла, при том, что он может никогда не достичь поставленной цели.
Вильоэн полагает, что российский металл, скорее всего, будет попадать на рынок через Китай, что приведет к смещению цепочки поставок, а не к полной остановке поставок из России.
В 2021 году компания Amplats произвела 4,3 млн унций МПГ.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве