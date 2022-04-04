Автопроизводители обращаются к Amplats в поисках палладия после санкций против России

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Компания Anglo American Platinum (Amplats) сообщает, что промышленники и автопроизводители шлют запросы в поисках палладия после санкций Запада в отношении России. Россия поставляет 25-30% мировых объемов палладия.

Агентство Reuters процитировало генерального директора Anglo American Platinum Наташу Вильоэн (Natascha Viljoen), которая заявила, что неопределенность вызывает «отчаяние» на рынке на фоне поисков потребителями «потенциальных альтернативных источников палладия».

«В тех случаях, когда мы можем помочь новым клиентам, позаботившись сначала о наших постоянных клиентах, мы постараемся сделать все возможное, — сказал Вильоэн. — Мы не можем брать на себя никаких твердых обязательств».

Она добавила, что южноафриканскому производителю палладия потребуется не менее пяти лет, чтобы увеличить мощности и заменить российское производство этого металла, при том, что он может никогда не достичь поставленной цели.

Вильоэн полагает, что российский металл, скорее всего, будет попадать на рынок через Китай, что приведет к смещению цепочки поставок, а не к полной остановке поставок из России.

В 2021 году компания Amplats произвела 4,3 млн унций МПГ.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





