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07 марта 2022
TAG Heuer использует выращенные в лаборатории бриллианты Lusik в своих новых часах
Фото: TAG Heuer
Швейцарский производитель часов TAG Heuer выпустил часы с выращенными в лаборатории бриллиантами, назвав это важной вехой для компании и часовой индустрии. Корпус и заводная головка новых часов TAG Heuer «Carrera Plasma», которые бренд LVMH представил на прошлой неделе на выставке Watches & Wonders в Женеве, украшены искусственными камнями.
Заводная головка часов представляет собой выращенный в лаборатории бриллиант весом 2,5 карата, который израильский стартап Capsoul изготовил из сырья, полученного от компании Lusix.
Согласно LVMH, новый продукт представляет собой новый способ отточить дизайн и добиться игры света в используемом материале благодаря универсальности выращенных в лаборатории бриллиантов уникальных форм и текстур.
Генеральный директор Lusix Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn) сказал: «Мы гордимся тем, что компания TAG Heuer выбрала партнерство с Lusix для создания этого новаторского продукта. Мы полагаем, что репутация Lusix в сфере производства выращенных в лаборатории алмазов превосходного качества, а также ее уникальная технология выращивания алмазов исключительного цвета, чистоты и контролируемой трехмерной формы стали ключевыми факторами, по которым TAG Heuer выбрала Lusix в качестве своего партнера».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished