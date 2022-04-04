Эксклюзив
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Израильская алмазная промышленность продолжила рост в первом квартале 2022 года
В первом квартале общий чистый импорт алмазного сырья в Израиль составил около $494 млн, увеличившись на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый экспорт алмазного сырья в первом квартале составил $526 млн, увеличившись на 35% по сравнению с первым кварталом 2021 года. В марте произошел рост на 11% по сравнению с мартом прошлого года.
Общий чистый импорт бриллиантов в первом квартале года составил $942 млн, увеличившись на 45% по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года, а только в марте рост составил 13% по сравнению с мартом прошлого года. Общий чистый экспорт бриллиантов достиг $1,3 млрд. В марте 2022 года рост составил 105% по сравнению с мартом прошлого года.
В прошлом месяце экспорт необработанных алмазов в Объединенные Арабские Эмираты составил $24 млн, что составляет около 14% всего израильского экспорта необработанных алмазов в марте. В течение этого месяца из Объединенных Арабских Эмиратов в Израиль было импортировано алмазов на сумму около 18,5 млн долларов, что составляет 9% от общего объема импорта алмазов в Израиль в марте.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished