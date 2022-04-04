Израильская алмазная промышленность продолжила рост в первом квартале 2022 года

Сегодня Новости

Израильская алмазная промышленность продолжила впечатляющий рост в первом квартале 2022 года, продемонстрировав положительную тенденцию, отмеченную в алмазной отрасли за последний год.

В первом квартале общий чистый импорт алмазного сырья в Израиль составил около $494 млн, увеличившись на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый экспорт алмазного сырья в первом квартале составил $526 млн, увеличившись на 35% по сравнению с первым кварталом 2021 года. В марте произошел рост на 11% по сравнению с мартом прошлого года.

Общий чистый импорт бриллиантов в первом квартале года составил $942 млн, увеличившись на 45% по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года, а только в марте рост составил 13% по сравнению с мартом прошлого года. Общий чистый экспорт бриллиантов достиг $1,3 млрд. В марте 2022 года рост составил 105% по сравнению с мартом прошлого года.

В прошлом месяце экспорт необработанных алмазов в Объединенные Арабские Эмираты составил $24 млн, что составляет около 14% всего израильского экспорта необработанных алмазов в марте. В течение этого месяца из Объединенных Арабских Эмиратов в Израиль было импортировано алмазов на сумму около 18,5 млн долларов, что составляет 9% от общего объема импорта алмазов в Израиль в марте.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





