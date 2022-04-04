Приложение iTraceiT для отслеживания алмазов, драгоценных камней и ювелирных изделий

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Бельгийский поставщик инновационных технологий и услуг iTraceiT создал уникальный QR-код на основе блокчейна, который записывает, хранит и сообщает обо всех процессах с бриллиантами и драгоценными камнями, отслеживая каждое действие, выполняемое на протяжении всего производственного процесса - от необработанного камня до готового ювелирного изделия.

«Правительства, банки и финансовые учреждения, торговые организации и НПО, оптовые и розничные клиенты и, что не менее важно, конечные потребители - все требуют, чтобы происхождение алмазов и драгоценных камней было кристально прозрачным и чистым. Интеграция приложения iTraceiT в бизнес-модели отраслевых операторов на всех уровнях цепочки поставок гарантирует в этом плане спокойствие», - заявил генеральный директор iTraceiT Фредерик Дегриз (Frederik Degryse).

«С помощью iTraceiT пользователи могут создавать и интегрировать всеобъемлющую цифровую цепочку ссылок для всех своих продуктов. Мы уверены, что доступность нашего приложения, плавная интеграция в рабочий процесс компании и простота использования понравятся всем, особенно тем, кто сомневается во внедрении инструмента на основе блокчейна в свои бизнес-модели. Во время произведенного нами бета-тестирования интеграция приложения iTraceiT в производственный процесс и бизнес-модель компании оказалась простой и эффективной», - отметил он.



Алекс Шишло для Rough&Polished





