Эксклюзив
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Приложение iTraceiT для отслеживания алмазов, драгоценных камней и ювелирных изделий
«Правительства, банки и финансовые учреждения, торговые организации и НПО, оптовые и розничные клиенты и, что не менее важно, конечные потребители - все требуют, чтобы происхождение алмазов и драгоценных камней было кристально прозрачным и чистым. Интеграция приложения iTraceiT в бизнес-модели отраслевых операторов на всех уровнях цепочки поставок гарантирует в этом плане спокойствие», - заявил генеральный директор iTraceiT Фредерик Дегриз (Frederik Degryse).
«С помощью iTraceiT пользователи могут создавать и интегрировать всеобъемлющую цифровую цепочку ссылок для всех своих продуктов. Мы уверены, что доступность нашего приложения, плавная интеграция в рабочий процесс компании и простота использования понравятся всем, особенно тем, кто сомневается во внедрении инструмента на основе блокчейна в свои бизнес-модели. Во время произведенного нами бета-тестирования интеграция приложения iTraceiT в производственный процесс и бизнес-модель компании оказалась простой и эффективной», - отметил он.
Алекс Шишло для Rough&Polished