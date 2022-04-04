Выставка Jewellery Seasons China 2022 обещает создать комфортную среду для покупателей и поставщиков

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В 2020 году компания Informa Markets запустила совершенно новый проект — выставку Jewellery Seasons China («Ювелирные сезоны в Китае»), — который объединил в себе представление трендов, сопоставление бизнеса и многое другое с тем, чтобы получать большой объем промышленной информации и иметь возможность поддерживать контакт с высококачественными поставщиками.

В настоящее время, принимая во внимание наступление трудных времен, выставка намерена углубить исследование промышленного спроса исходя из реальной деятельности предприятий и создать более удобную бизнес-среду для покупателей и поставщиков.

Выставка Jewellery Seasons China 2022 пройдет в Шэньчжэне, используя совершенно новый формат 2.0, и масштаб мероприятия будет увеличен в пять раз по сравнению с первоначальным размером.

Покупатели и поставщики также могут получить больше возможностей для эффективного общения друг с другом перед мероприятием. Кроме того, сохранение возможности демонстрировать оригинальную продукцию позволит покупателям активно выбирать подходящих поставщиков для встречи, а экспоненты могут самостоятельно выбирать подходящие компании, добавляя известные бренды и каналы.

Jewellery Seasons China 2022 пригласит компании, специализирующиеся на изысканных и модных украшениях, посетить выставку и совершить на ней свои покупки.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





