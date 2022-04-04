Эксклюзив
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Выставка Jewellery Seasons China 2022 обещает создать комфортную среду для покупателей и поставщиков
В настоящее время, принимая во внимание наступление трудных времен, выставка намерена углубить исследование промышленного спроса исходя из реальной деятельности предприятий и создать более удобную бизнес-среду для покупателей и поставщиков.
Выставка Jewellery Seasons China 2022 пройдет в Шэньчжэне, используя совершенно новый формат 2.0, и масштаб мероприятия будет увеличен в пять раз по сравнению с первоначальным размером.
Покупатели и поставщики также могут получить больше возможностей для эффективного общения друг с другом перед мероприятием. Кроме того, сохранение возможности демонстрировать оригинальную продукцию позволит покупателям активно выбирать подходящих поставщиков для встречи, а экспоненты могут самостоятельно выбирать подходящие компании, добавляя известные бренды и каналы.
Jewellery Seasons China 2022 пригласит компании, специализирующиеся на изысканных и модных украшениях, посетить выставку и совершить на ней свои покупки.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished