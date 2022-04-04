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07 марта 2022
Ушел из жизни Сергей Выборнов, бывший президент АЛРОСА
После окончания в 1980 году Московского государственного института международных отношений (МГИМО) он в течение пяти лет работал референтом и затем атташе посольства СССР во Франции, после чего занимал ряд ответственных должностей в Министерстве иностранных дел и правительстве России и затем в компаниях «Газэнергосеть» и «Норильский никель». В 2002 году стал генеральным директором Инвестиционной группы АЛРОСА, а в 2007 году – президентом АЛРОСА.
Несмотря на сложность положения дел на рынке алмазного сырья в годы своего руководства компанией, Сергей Выборнов внес в ее работу ряд изменений, доказавших свою успешность. Он кардинальным образом перестроил систему сбыта алмазного сырья, не менявшуюся в течение 50 лет, и стал инициатором заключения долгосрочных контрактов с покупателями, для чего пришлось менять сортировку алмазов, адаптируя ее под клиентов АЛРОСА.
Под его руководством компания активно поддерживала работу Кимберлийского процесса, способствуя формированию бюджета этой тогда еще молодой отраслевой организации и взяв на себя четверть от всего объема ее финансирования.
Несмотря на разразившийся мировой финансовый кризис, пришедшийся на годы работы Сергея Выборнова в АЛРОСА, компании, которая руководствовалась не только экономическими, но и социальными соображениями, в целом удалось сохранить объемы добычи алмазов, запустив подземный рудник «Мир» и затем «Айхал», и начать продажи алмазного сырья.
В качестве руководителя компании Сергей Выборнов выступал за дальнейшее осуществление проектов АЛРОСА в Анголе, указывая на то, что АЛРОСА благодаря хорошим позициям и поддержке в этой стране может успешно развивать свою деятельность в Африке.
Редакция Rough&Polished приносит свои соболезнования родным и близким Сергея Выборнова.