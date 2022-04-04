BlueRock продала на торгах четыре дорогих алмаза

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Компания BlueRock Diamonds продала четыре крупных алмаза ювелирного качества со своего алмазного рудника Кареевлей (Kareevlei) в районе Кимберли в Южной Африке в ходе мартовского тендера.

В сообщении компании говорится, что алмаз весом 6,6 карата был продан за 63 000 долларов США, алмаз весом 8,7 карата - за 104 000 долларов, алмаз весом 12,7 карата - за 128 000 долларов и алмаз весом 19,3 карата - за 116 000 долларов.

«Очень приятно объявить о добыче еще четырех ценных алмазов, которые были проданы на нашем последнем тендере, — сказал председатель совета директоров компании Майк Хьюстон (Mike Houston). — На рынок влияет текущая геополитическая ситуация, и это частично отразилось в средней цене алмазов на последнем тендера».

«Однако общее предложение необработанных алмазов в течение некоторого времени было ограниченным и, весьма вероятно, останется таким в обозримом будущем; поэтому мы ожидаем высокого постоянного спроса на партии высококачественных алмазов Кареевлей».

Хьюстон сказал, что BlueRock в настоящее время сосредоточена на наращивании мощности своего нового перерабатывающего завода, на котором объем производства увеличится c 36 000 каратов до 43 000 каратов алмазного сырья.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





