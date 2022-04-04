Эксклюзив
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
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Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
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Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
BlueRock продала на торгах четыре дорогих алмаза
В сообщении компании говорится, что алмаз весом 6,6 карата был продан за 63 000 долларов США, алмаз весом 8,7 карата - за 104 000 долларов, алмаз весом 12,7 карата - за 128 000 долларов и алмаз весом 19,3 карата - за 116 000 долларов.
«Очень приятно объявить о добыче еще четырех ценных алмазов, которые были проданы на нашем последнем тендере, — сказал председатель совета директоров компании Майк Хьюстон (Mike Houston). — На рынок влияет текущая геополитическая ситуация, и это частично отразилось в средней цене алмазов на последнем тендера».
«Однако общее предложение необработанных алмазов в течение некоторого времени было ограниченным и, весьма вероятно, останется таким в обозримом будущем; поэтому мы ожидаем высокого постоянного спроса на партии высококачественных алмазов Кареевлей».
Хьюстон сказал, что BlueRock в настоящее время сосредоточена на наращивании мощности своего нового перерабатывающего завода, на котором объем производства увеличится c 36 000 каратов до 43 000 каратов алмазного сырья.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве