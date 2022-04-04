Зимбабве возглавит Ассоциацию африканских стран-производителей алмазов

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Зимбабве собирается взять на себя председательство в Ассоциации африканских стран-производителей алмазов (African Diamond Producers Association, ADPA), сменив Танзанию в ходе встречи на этой неделе в городе Виктория Фолс (Victoria Falls).

Зимбабве в настоящее время является заместителем председателя ADPA.

«Ожидается, что в качестве нового председателя ADPA в 2023 году Республика Зимбабве будет выполнять, среди прочего, следующий мандат: обеспечение того, чтобы африканские производители алмазов представляли единый голос на международной алмазной арене по вопросам, которые их затрагивают, и оказание содействия сотрудничеству и распространению информации среди стран-членов ADPA», — цитирует газета The Chronicle заявление министерства горнодобывающей промышленности.

Как представляется, встречу официально откроет президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и что на этой встрече выступят министры горнодобывающей промышленности ДРК и Танзании.

Зимбабве также является заместителем председателя Кимберлийского процесса.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





