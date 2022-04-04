Sarine Technologies сообщила о чистой прибыли в размере $16,5 млн в 2021 финансовом году

Сегодня Новости

Sarine Technologies Ltd. разрабатывает, производит и продает продукцию точных технологий для обработки и классификации алмазов и бриллиантов, используемую по всей цепочке создания стоимости в алмазной отрасли.

В 2021 году к числу достижений Sarine Technologies можно отнести работу с компаниями Stargems of Dubai, Choron, Gem Auctions, Koin и другими. Компании HB Antwerp, Constell Group и Grib Diamonds либо использовали продукцию Sarine Technologies, либо сотрудничали с компанией. Главным событием в юридическом плане стал суд в индийском Сурате, наложивший судебный запрет на производителя бриллиантов Rudra Diam в отношении любого использования пиратского программного обеспечения Sarine Advisor®.

В 2021 финансовом году выручка Sarine Technologies увеличилась на 51%, достигнув 62,1 млн долларов США с 41 млн долларов в 2020 финансовом году благодаря энергичному восстановлению алмазной отрасли. Валовая прибыль за 2021 финансовый год увеличилась на 69%, до 45,8 млн долларов по сравнению с 27,1 млн долларов за 2020 финансовый год, в основном за счет более высоких доходов. В 2021 финансовом году компания зафиксировала увеличение чистой валовой прибыли на 73,8%, что лучше, чем 66,1%, достигнутые в 2020 финансовом году, в основном за счет роста общих продаж и расширения ассортимента продукции.

Из-за более высокой валовой прибыли, а также с учетом того, что расходы на продажи и маркетинг все еще не вернулись к допандемическому уровню из-за ограничений на поездки и отмены торговых выставок, прибыль Sarine Technologies от операций за 2021 финансовый год выросла на 303%, до 19,2 млн долларов по сравнению с 4,8 млн в 2020 финансовом году.

В 2021 финансовом году операционная маржа компании составила 30,9% по сравнению с 11,6% в 2020 финансовом году. За 2021 финансовый год Sarine Technologies сообщила о чистой прибыли в размере 16,5 млн долларов, что почти на 600% превышает чистую прибыль в размере 2,4 млн долларов, полученную в 2020 финансовом году.

Это было связано с повышением операционной рентабельности Sarine Technologies. Маржа чистой прибыли компании за 2021 финансовый год составила 26,5% по сравнению с 5,8% за 2020 финансовый год.

Основными задачами Sarine Technologies на 2022 год являются продолжение расширения ее присутствия в сегменте геологоразведки и горной добычи; исследования новых областей применения технологий компании для оптимизации торговли алмазами; определение характеристик камней для розничной торговли; и продолжение усилий по выходу на рынок выращенных в лаборатории бриллиантов.

Эти цели увеличат периодические доходы компании и более равномерно сбалансируют ее бизнес в среднем сегменте производства, в основном в Индии.

Для достижения этих целей Sarine Technologies сосредоточит свои усилия в 2022 году на инициативах по исследованиям и разработкам, таких как запуск новой системы Sarine AutoScan™, а также на изучении новых областей применения ее технологий на рынке алмазного сырья.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





