АЛРОСА подала британскому регулятору заявку на специальную лицензию для выплаты купонного дохода по облигациям

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АЛРОСА, подтвердив свою готовность выплатить 9 апреля купонный доход держателям ее облигаций, обратилась в британское Управление по осуществлению финансовых санкций (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI) с просьбой выдать ей специальную лицензию на такие выплаты.

«Компания сохраняет полную финансовую устойчивость и обладает всеми финансовыми ресурсами, необходимыми для выплаты очередного купона в размере 11 625 000 долл. США. На конец 2021 г. показатель «Чистый долг / EBITDA» АЛРОСА составлял 0,4x, а денежные средства и их эквиваленты — 0,9 млрд долл. США. Мы подтверждаем, что Компания предпринимает все возможные шаги и меры для защиты интересов держателей Облигаций», - говорится в сообщении, распространенном компанией АЛРОСА.



Владимир Малахов, Rough&Polished



