Caledonia Mining объявила ежеквартальные дивиденды в размере 0,14 доллара США на акцию

Сегодня Новости

Компания Caledonia Mining, которой принадлежит рудник Бланкет (Blanket) в Зимбабве, объявила ежеквартальные дивиденды в размере 0,14 доллара на каждую акцию компании.

«Наши дивиденды по-прежнему являются центральной частью стратегии компании, поскольку мы стремимся развивать бизнес и снижать риски, связанные с тем, чтобы этот бизнес не был единственным производителем активов», — сказал исполнительный директор компании Стив Кертис (Steve Curtis).

«Мы продолжаем оценивать инвестиционные возможности, одновременно возвращая деньги акционерам и инвестируя в рост компании», - добавил он.

В прошлом году Caledonia Mining выплатила дивиденды в размере 0,5 доллара США на акцию, что примерно на 50% больше, чем в 2020 году.

Горнодобывающая компания планирует добыть в этом году от 73 000 до 80 000 унций золота и

изучает инвестиционные возможности в Зимбабве и за ее пределами.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





