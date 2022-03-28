Эксклюзив
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
Вчера
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Caledonia Mining объявила ежеквартальные дивиденды в размере 0,14 доллара США на акцию
«Наши дивиденды по-прежнему являются центральной частью стратегии компании, поскольку мы стремимся развивать бизнес и снижать риски, связанные с тем, чтобы этот бизнес не был единственным производителем активов», — сказал исполнительный директор компании Стив Кертис (Steve Curtis).
«Мы продолжаем оценивать инвестиционные возможности, одновременно возвращая деньги акционерам и инвестируя в рост компании», - добавил он.
В прошлом году Caledonia Mining выплатила дивиденды в размере 0,5 доллара США на акцию, что примерно на 50% больше, чем в 2020 году.
Горнодобывающая компания планирует добыть в этом году от 73 000 до 80 000 унций золота и
изучает инвестиционные возможности в Зимбабве и за ее пределами.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished