Эксклюзив
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
Вчера
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Ювелирные выставки — «визитная карточка» Музеев Кремля
Елена Юрьевна Гагарина - Генеральный директор «Музеев Московского Кремля». Окончила исторический факультет МГУ, отделение истории и теории искусства. Российский искусствовед. Кандидат искусствоведения. Заслуженный работник культуры Российской Федерации...
14 марта 2022
Гаэтано Кавальери: никогда не упускайте возможностей, которые открывает полноценный кризис
Доктор Гаэтано Кавальери более 20 лет занимает пост президента Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (World Jewellery Confederation, CIBJO)...
07 марта 2022
Gemfields выручила более $42 млн на аукционе по продаже изумрудов
Торги необработанными изумрудами проходили в Индии с 15 марта по 1 апреля.
В сообщении компании об этом говорится, что 4,52 млн каратов изумрудов были проданы 56 компаниям по средней цене 9,37 доллара за карат, что является рекордом для аукционов по продаже камней коммерческого качества с рудника Кагем.
Gemfields с июля 2009 года заработала 792 млн долларов на 40 аукционах драгоценных камней, добытых на Кагеме.
«Мы стали свидетелями еще одного прорыва для изумрудов с рудника Кагем: аукцион по продаже изумрудов преимущественно коммерческого качества установил новый рекорд выручки и превзошел даже наши аукционы по продаже камней более высокого качества, — сказал управляющий директор Gemfields по продуктам и продажам Адриан Бэнкс (Adrian Banks). — Сегодняшний результат подчеркивает, насколько велик этот шаг, и мы рады видеть, что индустрия цветных драгоценных камней работает на полную мощность».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished