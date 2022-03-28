Gemfields выручила более $42 млн на аукционе по продаже изумрудов

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Компания Gemfields получила доход в размере 42,3 млн долларов США от продажи изумрудов, добытых на руднике Кагем (Kagem) в Замбии.

Торги необработанными изумрудами проходили в Индии с 15 марта по 1 апреля.

В сообщении компании об этом говорится, что 4,52 млн каратов изумрудов были проданы 56 компаниям по средней цене 9,37 доллара за карат, что является рекордом для аукционов по продаже камней коммерческого качества с рудника Кагем.

Gemfields с июля 2009 года заработала 792 млн долларов на 40 аукционах драгоценных камней, добытых на Кагеме.

«Мы стали свидетелями еще одного прорыва для изумрудов с рудника Кагем: аукцион по продаже изумрудов преимущественно коммерческого качества установил новый рекорд выручки и превзошел даже наши аукционы по продаже камней более высокого качества, — сказал управляющий директор Gemfields по продуктам и продажам Адриан Бэнкс (Adrian Banks). — Сегодняшний результат подчеркивает, насколько велик этот шаг, и мы рады видеть, что индустрия цветных драгоценных камней работает на полную мощность».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





